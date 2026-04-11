به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی روز شنبه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ گفت: در ایام نوروز سه بازارچه در شهرهای خوسف، ماژان و خور دایر شد که در مجموع ۴۸ غرفه ثابت و ۱۲ چادر عشایری در قالب ۶۰ غرفه محصولات خود را عرضه کردند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف با بیان اینکه بیش از ۱۷ میلیارد ریال فروش صنایع‌دستی و ۱۴ میلیارد ریال فروش محصولات کشاورزی و سوغات محلی در بازارچه‌های نوروزی بوده است، افزود: حدود ۲۵ تولیدکننده صنایع‌دستی و محصولات محلی در این بازارچه‌ها حضور داشتند که این مشارکت نقش مهمی در رونق اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های بومی شهرستان ایفا کرده است.

او تنوع محصولات ارائه‌ شده را یکی از عوامل موفقیت بازارچه‌ها برشمرد و گفت: در حوزه صنایع‌دستی تولیدات پارچه‌بافی، مله‌بافی، رودوزی‌های سنتی، جاجیم‌بافی، سفالگری و گوهرسنگ‌ها و در بخش محصولات کشاورزی، عشایری و سوغات محلی مانند عناب، کشک، شیرشتر، انواع نان‌های سنتی و عرقیات گیاهی عرضه شد.

صالحی با قدردانی از حمایت‌های فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر در راه‌اندازی بازارچه نوروزی و حمایت از صنعتگران گفت: موفقیت فروش در بازارچه‌های نوروزی امسال بیانگر ظرفیت بالای این فضاها در توسعه اقتصاد محلی و حمایت از تولیدکنندگان است که باید برنامه‌ریزی لازم برای تقویت و گسترش این مسیر در سال‌های آینده بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد.

