به گزارش خبرنگار میراثآریا، در جریان این سفر سرهنگ حسن برزگر روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه جاری با حضور در شهر حاجیآباد، مرکز شهرستان مرزی زیرکوه، ضمن دیدار با نیروهای انتظامی در جلسه هماهنگی و هماندیشی با موضوع ارتقای امنیت محوطهها و بناهای تاریخی شرکت کرد.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی در این نشست با قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی در حفاظت از میراثفرهنگی، بر اهمیت هوشیاری، هماهنگی بیشتر و اجرای تدابیر حفاظتی بهویژه در شرایط حساس کنونی کشور تأکید کرد.
او همچنین بر لزوم رصد مستمر عرصههای تاریخی، پیشگیری از حفاریهای غیرمجاز و پاسخگویی سریع به هرگونه گزارش مردمی در حوزه آسیبرسانی به میراثفرهنگی تأکید کرد و گفت: تعامل بین نیروهای یگان حفاظت و پلیس در شهرستانهای مرزی نقش کلیدی در صیانت از آثار ارزشمند تاریخی دارد.
در پایان این بازدید، فرمانده یگان حفاظت ضمن بررسی آخرین وضعیت امنیتی محوطههای تاریخی زیرکوه، دستورهای لازم برای تقویت اقدامات حفاظتی و افزایش گشتهای مشترک را صادر کرد.
