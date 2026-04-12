منابع آبی چهارمحال و بختیاری برای توسعه گردشگری استان در دستور کار قرار گیرد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، ملکمحمد قربانپور روز شنبه ۲۲ فروردینماه جاری در نشست توسعه گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه گردشگری آبی در استان با رویکرد پایدار و زیستمحیطی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری لزوم استفاده از ظرفیت منابع آبی در توسعه گردشگری استان را ضروری دانست و افزود: بهرهبرداری بهینه از این ظرفیتها ضروری است.
قربانپور تصریح کرد: توسعه پایدار و همهجانبه در حوزه گردشگری با در نظر گرفتن ملاحظههای زیستمحیطی میتواند باعث دستیابی به منافع اقتصادی و اجتماعی منابع آبی شود.
او تمرکز بر ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و جذب سرمایههای بخش خصوصی را ضروری دانست و یادآور شد: با احداث و تکمیل زیرساختهای لازم و تسهیل روند سرمایهگذاری، شاهد رشد قابلتوجهی در صنعت گردشگری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در این حوزه خواهیم بود.
قربانپور اضافه کرد: بههمین منظور پیگیری فعالسازی کمیته گردشگری منابع آبی، تسهیل صدور مجوزهای لازم در محدوده سد کارون ۴ و بررسی دقیق طرحهای سرمایهگذاری در این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.
انتهای پیام/
نظر شما