به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل شهرزاد روز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ با اعلام این مطلب اظهار کرد: عملیات تکمیل محوطه‌سازی و سامان‌دهی ساحل بوستانو با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی آغاز شده است و اجرای آن نقش مهمی در تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرستان پارسیان خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با بیان اینکه بوستانو یکی از سواحل بکر و مقصدهای رو به رشد گردشگری در غرب هرمزگان است، افزود: هدف از اجرای این پروژه، ارتقای کیفیت زیرساخت‌های خدماتی و گردشگری، ایجاد محیطی استاندارد برای حضور گردشگران و فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است.

او همچنین از آغاز مجموعه‌ای از پروژه‌های مکمل در نوار ساحلی پارسیان خبر داد و گفت: تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در سواحل دستیر و تبن نیز در برنامه قرار گرفته و به‌زودی عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

شهرزاد در پایان تأکید کرد: با تکمیل این پروژه‌ها، انتظار می‌رود سواحل پارسیان به یکی از قطب‌های گردشگری طبیعی و ساحلی جنوب کشور تبدیل شود.

