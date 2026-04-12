۲۳ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۶

عملیات اجرایی تکمیل زیرساخت‌گردشگری ساحل بوستانو در شهرستان پارسیان آغاز شد

عملیات اجرایی تکمیل زیرساخت‌گردشگری ساحل بوستانو در شهرستان پارسیان آغاز شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از آغاز عملیات اجرایی تکمیل زیرساخت‌ گردشگری در ساحل بوستانو در شهرستان پارسیان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل شهرزاد روز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ با اعلام این مطلب اظهار کرد: عملیات تکمیل محوطه‌سازی و سامان‌دهی ساحل بوستانو با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی آغاز شده است و اجرای آن نقش مهمی در تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرستان پارسیان خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با بیان اینکه بوستانو یکی از سواحل بکر و مقصدهای رو به رشد گردشگری در غرب هرمزگان است، افزود: هدف از اجرای این پروژه، ارتقای کیفیت زیرساخت‌های خدماتی و گردشگری، ایجاد محیطی استاندارد برای حضور گردشگران و فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است.

او همچنین از آغاز مجموعه‌ای از پروژه‌های مکمل در نوار ساحلی پارسیان خبر داد و گفت: تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در سواحل دستیر و تبن نیز در برنامه قرار گرفته و به‌زودی عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

شهرزاد در پایان تأکید کرد: با تکمیل این پروژه‌ها، انتظار می‌رود سواحل پارسیان به یکی از قطب‌های گردشگری طبیعی و ساحلی جنوب کشور تبدیل شود.

