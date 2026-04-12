به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه جمعه بیستویکم فروردینماه، مجموعهای از بازیهای بومی و محلی در قالب رویداد «دورهمی نوجوانان» در موزه فرش اردکان برگزار شد.
این برنامه با اجرای «جواد یوسفی اردکانی» و در بخشهای ویژهای همچون تیر و کمان سنتی و بازی اتولک و... فضای پرنشاطی برای نوجوانان رقم زد.
در جریان رویداد دورهمی نوجوانان از ۱۵ فروردین ماه، شرکتکنندگان در برنامههای متنوعی همچون اردکانشناسی، طراحی و عکاسی، امداد و نجات، کتابخوانی و سایر کارگاههای آموزشی شرکت کردند، همچنین نمایشگاهی از صنایعدستی هنرمندان محلی، همراه با پذیرایی و آش شولی برای بازدیدکنندگان برپا شد.
امروز ۲۳ فروردین ماه، آخرین روز برگزاری رویداد دورهمی نوجوانان در بافت تاریخی اردکان است.
