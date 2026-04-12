به گزارش میراث آریا، نادر زینالی، روز یکشنبه، ۲۳ فروردین ماه در حاشیه جلسه وبیناری مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد با اشاره به سیاست‌های دولت در حمایت از کسب‌وکارها اظهارکرد: در سال‌های اخیر، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های توسعه‌ای دولت مورد توجه قرار گرفته است و در همین راستا، برنامه‌ای جامع با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی و حمایتی از جمله وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط تدوین و اجرایی شده است.

او افزود: این برنامه در چارچوب مصوبه هیئت وزیران و ذیل بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه تعریف شده است که هدف اصلی آن، تأمین منابع مالی ارزان‌قیمت برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر، توسعه اشتغال پایدار و تقویت ظرفیت تولید در بخش‌های مختلف به‌ویژه حوزه گردشگری و صنایع‌دستی است.

زینالی با تشریح روند اجرایی این طرح در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، فرآیند شناسایی و احصای مشاغل هدف در سطح استان‌ها و کشور انجام و بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، فهرست مشخصی از کسب‌وکارهای مشمول حمایت تهیه شد. در ادامه، فراخوان رسمی برای ثبت‌نام متقاضیان منتشر شد که با استقبال فعالان این حوزه همراه بود.

او ادامه داد: در این مرحله، درخواست‌های متعددی از سوی فعالان اقتصادی، کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط دریافت شد و پس از بررسی اولیه، تشکیل پرونده‌های حمایتی در دستور کار قرار گرفت. این پرونده‌ها پس از تکمیل مستندات لازم، جهت طی مراحل پرداخت به بانک‌های عامل ارسال شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با اشاره به روند نسبتاً مطلوب اجرای طرح در مراحل ابتدایی گفت: در ابتدای اجرای فرآیند، اقدامات با هماهنگی مناسب میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در حال انجام بود و روند پرداخت تسهیلات نیز در مسیر مطلوبی قرار داشت، اما به‌دلیل بروز برخی شرایط خاص و تحولات پیش‌بینی‌نشده در سطح منطقه، وقفه‌ای موقت در روند اجرایی و پرداخت‌ها ایجاد شد.

این مسئول تصریح کرد: این وقفه ضرورت بازنگری، هماهنگی مجدد و ایجاد انسجام بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط را ایجاب کرد تا روند اجرای طرح با دقت، سرعت و کارآمدی بیشتری ادامه یابد.

زینالی در ادامه با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر و مؤثر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دو تصمیم مهم در راستای تسهیل اجرای این طرح اتخاذ شد که می‌تواند نقش به‌سزایی در تسریع روند پرداخت تسهیلات و افزایش پوشش حمایتی داشته باشد.

او افزود: نخستین تصمیم، تمدید مهلت زمانی اجرای بند «ب» تبصره ۱۵ بود که با توجه به شرایط ایجادشده و توقف موقت در فرآیند پرداخت‌ها، این مهلت افزایش یافت تا فرصت کافی برای تکمیل پرونده‌ها و ادامه فرآیند اجرایی فراهم شود.

زینالی تصریح کرد: دومین اقدام مهم، بازنگری در یکی از شروط اصلی پرداخت تسهیلات بود؛ به این صورت که شرط الزام به ایجاد اشتغال جدید برای دریافت تسهیلات از فرآیند اجرایی حذف شد.

این مسئول تصریح کرد: پیش از این، پرداخت تسهیلات منوط به ایجاد اشتغال جدید توسط متقاضیان بود، اما با اصلاح انجام‌شده، تمرکز سیاست حمایتی از ایجاد اشتغال صرف، به سمت حفظ اشتغال موجود و پایداری بنگاه‌های اقتصادی تغییر یافته است. این تغییر رویکرد می‌تواند به تثبیت واحدهای فعال و جلوگیری از تعطیلی یا رکود کسب‌وکارها کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با تأکید بر اهمیت حفظ اشتغال موجود در شرایط اقتصادی کنونی گفت: رویکرد جدید وزارتخانه مبتنی بر این واقعیت است که حفظ مشاغل موجود به همان اندازه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید اهمیت دارد و در برخی موارد، حتی اولویت بیشتری نیز دارد؛ چراکه تثبیت کسب‌وکارهای فعال به معنای حفظ سرمایه انسانی، جلوگیری از خروج سرمایه و تداوم چرخه تولید در کشور است.

او افزود: در همین چارچوب، ثبت‌نام‌ها و فرآیندهای اجرایی ادامه یافته و تلاش شده است تا تمامی متقاضیان واجد شرایط بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. همچنین هماهنگی با بانک‌های عامل برای تسریع در روند بررسی و پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار دارد.

زینالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش این طرح در توسعه بخش گردشگری و صنایع‌دستی اظهارکرد: اجرای صحیح و هدفمند این سیاست حمایتی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رونق اقتصادی استان‌ها، افزایش بهره‌وری بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه اشتغال پایدار در حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی داشته باشد.

این مسئول در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌های دولت و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانکی، شاهد تحقق کامل اهداف پیش‌بینی‌شده در این طرح باشیم و بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر توسعه اشتغال، حفظ کسب‌وکارهای موجود و ارتقای جایگاه گردشگری و صنایع‌دستی کشور برداریم.

