به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا خلج، روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه جاری در حاشیه برگزاری جلسه‌ای تخصصی با محوریت بررسی، تعیین تکلیف و ساماندهی زیرساخت‌های گردشگری در بخش آسارا، به‌ویژه روستای ولایت‌رود با اشاره به اهمیت بخش آسارا به عنوان یکی از مهم‌ترین پهنه‌های گردشگری طبیعی استان البرز اظهار کرد: هدف اصلی این نشست، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی و رسیدن به یک جمع‌بندی عملیاتی برای رفع چالش‌هایی است که در مسیر توسعه گردشگری در این منطقه وجود دارد. بخش آسارا به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی مهم و برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، کوهستانی و روستایی، یکی از کانون‌های مهم گردشگری استان محسوب می‌شود که نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی منسجم است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کرج با اشاره به جایگاه روستای ولایت‌رود در میان مقاصد گردشگری منطقه، افزود: این روستا به واسطه برخورداری از طبیعت بکر، چشم‌اندازهای کوهستانی و همچنین نزدیکی به مسیرهای پرتردد گردشگری، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد شاخص گردشگری روستایی دارد. با این حال، توسعه نامتوازن زیرساخت‌ها در سال‌های گذشته باعث شده تا بخشی از این ظرفیت بالفعل نشده باقی بماند.

او توضیح داد: در این جلسه موضوعاتی همچون وضعیت راه‌های دسترسی، امکانات رفاهی، خدمات عمومی، زیرساخت‌های اقامتی، مدیریت پسماند و همچنین ساماندهی ورودی‌های گردشگری منطقه مورد بررسی قرار گرفت. تأکید ما بر این بود که توسعه گردشگری بدون توجه به زیرساخت‌های پایه‌ای نه‌تنها منجر به رشد پایدار نخواهد شد بلکه می‌تواند مشکلات زیست‌محیطی و اجتماعی نیز ایجاد کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج در ادامه با بیان اینکه نگاه توسعه‌ای به آسارا باید نگاهی یکپارچه و بلندمدت باشد، گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از اقدامات جزیره‌ای و پراکنده در حوزه گردشگری است. اگر هر دستگاه به صورت مستقل و بدون هم‌افزایی اقدام کند، نتیجه مطلوبی در توسعه پایدار گردشگری حاصل نخواهد شد.

این مسئول همچنین با تأکید بر نقش جوامع محلی در توسعه گردشگری منطقه اظهارکرد: بدون مشارکت فعال ساکنان محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، هیچ برنامه گردشگری در بلندمدت موفق نخواهد بود. روستای ولایت‌رود دارای سرمایه‌های انسانی ارزشمندی است که می‌تواند در قالب بوم‌گردی، خدمات محلی و فعالیت‌های فرهنگی نقش مهمی در توسعه گردشگری ایفا کند.

او افزود: در این جلسه همچنین بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری تأکید شد. جذب سرمایه‌گذاری هدفمند، ایجاد زیرساخت‌های اقامتی استاندارد و توسعه خدمات گردشگری از جمله محورهایی بود که مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد موانع اداری موجود در این مسیر با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط کاهش یابد.

خلج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست در کنار توسعه گردشگری گفت: یکی از اصول اساسی ما در برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری آسارا توجه به ظرفیت برد محیطی و حفظ تعادل اکولوژیک منطقه است. توسعه گردشگری نباید به قیمت آسیب به منابع طبیعی و تخریب محیط زیست تمام شود، بلکه باید در چارچوب اصول گردشگری پایدار پیش برود.

او ادامه داد: در این جلسه مقرر شد مطالعات تکمیلی در خصوص وضعیت زیرساخت‌ها و نیازهای توسعه‌ای روستای ولایت‌رود انجام شود تا بر اساس داده‌های دقیق، برنامه‌ریزی اجرایی در دستور کار قرار گیرد. همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری در این منطقه تأکید شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مشارکت جامعه محلی، شاهد تحول جدی در حوزه گردشگری بخش آسارا و به‌ویژه روستای ولایت‌رود باشیم. هدف ما این است که این منطقه به یکی از مقاصد شاخص گردشگری طبیعی و روستایی در سطح استان و حتی کشور تبدیل شود.

