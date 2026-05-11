به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی در نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل ستادی و استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که روز دوشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازتعریف سازوکارهای اجرایی در استان‌ها، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که طی یک سال گذشته در مجموعه وزارتخانه رقم خورد تقویت ساختار اداری و سازمانی استان‌ها بود، چراکه در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها با کمبود جدی ساختار اداری مواجه بودیم و حتی تعدادی از شهرستان‌ها فاقد اداره مستقل بودند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز افزود: طی این مدت تلاش شد بخشی از این خلأها برطرف شود و در برخی شهرستان‌ها علاوه بر ایجاد نمایندگی، ساختارهای اداری نیز شکل گیرد. این اقدام بخشی از نگاه توسعه‌محور وزارتخانه برای توزیع متوازن خدمات و ایجاد امکان مدیریت میدانی در مناطق مختلف کشور است.

او با اشاره به احیای معاونت سرمایه‌گذاری در ساختار میراث‌فرهنگی کشور تصریح کرد: احیای این معاونت را باید یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین اقدامات مجموعه وزارتخانه دانست، چراکه بدون جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد بسترهای اقتصادی توسعه گردشگری عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. نگاه وزارتخانه در دوره جدید نگاهی توسعه‌گرا، اقتصادی و مبتنی بر فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول در استان‌هاست.

زینالی با بیان اینکه توسعه این حوزه بدون انسجام مدیریتی و برنامه‌ریزی دقیق محقق نمی‌شود، گفت: اتفاق ارزشمندی که در ماه‌های اخیر رخ داد، تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تمامی استان‌ها بود؛ برنامه‌ای که با مشارکت معاونت‌های تخصصی، مدیران استانی و بر اساس سیاست‌های کلان وزارتخانه تدوین و نهایی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز ادامه داد: این برنامه‌ها نقشه راه اجرایی استان‌ها در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شمار می‌روند و تمام اقدامات، بودجه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و حتی ابلاغ دستورالعمل‌ها باید مبتنی بر همین اسناد انجام شود.

او خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این برنامه‌ها انطباق کامل آن‌ها با قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین سیاست‌های دولت چهاردهم است. به همین دلیل تلاش کردیم در استان‌ها تمامی معاونت‌ها و شهرستان‌ها را ملزم کنیم که مسیر اجرایی خود را بر اساس همین اسناد دنبال کنند تا از هرگونه پراکندگی، موازی‌کاری و تصمیم‌گیری جزیره‌ای جلوگیری شود.

زینالی با تأکید بر ضرورت نظارت بر انطباق بخشنامه‌ها و تصمیمات اجرایی با برنامه‌های توسعه‌ای اظهار کرد: در مجموعه مدیریتی استان تلاش کرده‌ایم قبل از ابلاغ هر دستورالعمل یا بخشنامه، میزان انطباق آن با برنامه‌های مصوب مورد بررسی قرار گیرد، چراکه معتقدیم هرگونه انحراف از برنامه، در نهایت منجر به اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به ضرورت همراهی مجلس شورای اسلامی با برنامه‌های توسعه‌ای حوزه گردشگری و میراث فرهنگی گفت: این برنامه‌ها در اختیار نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته تا مطالبات و پیگیری‌های شهرستان‌ها نیز بر اساس یک چارچوب مشخص و کارشناسی‌شده دنبال شود. زمانی که توسعه بر اساس برنامه پیش برود، توزیع منابع نیز هدفمندتر و عادلانه‌تر خواهد بود.

او افزود: امروز یکی از چالش‌های جدی در برخی استان‌ها، تعدد مطالبات خارج از چارچوب‌های کارشناسی است؛ در حالی‌که اگر همه دستگاه‌ها، نمایندگان و مدیران بر مبنای برنامه‌های مصوب حرکت کنند، هم روند توسعه شفاف‌تر خواهد شد و هم پاسخگویی مدیران امکان‌پذیرتر می‌شود.

این مسئول در ادامه با قدردانی از عملکرد نیروهای یگان حفاظت و حراست میراث فرهنگی اظهار کرد: در بسیاری از شرایط حساس، همکاران ما در حوزه یگان حفاظت و حراست به صورت شبانه‌روزی و بی‌وقفه در میدان حضور داشتند و با کمترین امکانات مسئولیت صیانت از میراث فرهنگی، اماکن تاریخی و زیرساخت‌های گردشگری را بر عهده گرفتند.

زینالی اضافه کرد: شاید بخش زیادی از فعالیت‌های این نیروها کمتر دیده شود، اما واقعیت این است که بخش مهمی از آرامش و امنیت موجود در حوزه میراث فرهنگی، حاصل تلاش‌های بی‌وقفه همین نیروهای خدوم است که در تمام ساعات شبانه‌روز پای کار بودند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از بدنه اجرایی استان‌ها، گفت: مدیران استانی در خط مقدم اجرای سیاست‌ها و پاسخگویی به مطالبات مردم، مسئولان و نهادهای مختلف قرار دارند و طبیعی است که برای تحقق اهداف کلان وزارتخانه، نیازمند حمایت، پشتیبانی و انسجام در بدنه مدیریتی کشور هستند.

او ادامه داد: هرچقدر حمایت وزارتخانه از مدیران استانی بیشتر باشد، امکان اجرای موفق‌تر برنامه‌ها نیز افزایش خواهد یافت. استان‌ها محل تحقق عملی سیاست‌های کلان هستند و اگر این حلقه اجرایی تقویت شود، خروجی نهایی عملکرد وزارتخانه نیز قابل دفاع‌تر خواهد بود.

زینالی با بیان اینکه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز به یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل شده است، گفت: ظرفیت‌های گسترده‌ای در استان‌های مختلف کشور وجود دارد که اگر با نگاه تخصصی، علمی و مبتنی بر برنامه فعال شوند، می‌توانند علاوه بر ایجاد اشتغال، به تقویت هویت فرهنگی و رونق اقتصادی مناطق مختلف کمک کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در پایان تأکید کرد: مسیر توسعه در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، از برنامه‌محوری، هم‌افزایی و پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای می‌گذرد و امیدواریم با تداوم این رویکرد، شاهد شکل‌گیری تحول جدی و ماندگار در این حوزه باشیم.

