بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کیوان رحیمی، روز یکشنبه، 20 اردیبهشت ماه در جریان بازدید از موزه تاریخ طبیعی و خانه محیط زیست واقع در پارک شهید چمران کرج با اشاره به اهمیت ارتقای سطح آگاهی عمومی در حوزه محیط زیست، گفت: موزههای تاریخ طبیعی امروز دیگر فقط محل نگهداری و نمایش نمونههای زیستی نیستند، بلکه بهعنوان نهادهای علمی و آموزشی میتوانند نقش مؤثری در شکلدهی به نگرش جامعه نسبت به طبیعت ایفا کنند.
معاون محیط طبیعی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان البرز با بیان اینکه حفاظت از تنوع زیستی بدون مشارکت آگاهانه شهروندان امکانپذیر نیست، افزود: تجربه جهانی نشان داده است که یکی از موثرترین ابزارها برای نهادینهسازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست، بهرهگیری از ظرفیت موزهها و مراکز آموزشی غیررسمی است. در همین راستا، موزههای تاریخ طبیعی باید از قالب سنتی خود خارج شده و به مراکز پویا، تعاملی و اثرگذار در حوزه آموزش عمومی تبدیل شوند.
او با اشاره به ضرورت تحول در شیوههای ارائه محتوای آموزشی در این مراکز اظهارکرد: نوسازی رویکردهای آموزشی و حرکت به سمت بهرهگیری از فناوریهای نوین اطلاعرسانی، از جمله ابزارهای چندرسانهای، نمایشهای تعاملی و محتوای دیجیتال میتواند نقش مهمی در انتقال مفاهیم پیچیده زیستمحیطی بهویژه برای نسل جوان ایفا کند. امروز مخاطب نیازمند تجربهای جذاب، قابل لمس و اثرگذار است و موزهها باید خود را با این نیاز تطبیق دهند.
این مسئول در ادامه با تأکید بر اهمیت استانداردسازی در معرفی گونههای جانوری و گیاهی گفت: یکی از چالشهای مهم در حوزه موزههای تاریخ طبیعی، نبود وحدت رویه در ارائه اطلاعات علمی است. ارائه دقیق، یکپارچه و مبتنی بر منابع معتبر علمی درباره گونهها موجب ارتقای سطح دانش عمومی و درک صحیحتر از اهمیت حفاظت از گونههای زیستی خواهد شد.
او با بیان اینکه استان البرز از ظرفیتهای ارزشمند طبیعی و زیستی برخوردار است، افزود: موزه تاریخ طبیعی کرج میتواند بهعنوان یک مرکز مرجع در سطح منطقهای مطرح شود، مشروط بر آنکه حمایتهای ساختاری و بینبخشی لازم در این مسیر شکل گیرد. تقویت زیرساختهای علمی، آموزشی و پژوهشی این موزه از جمله اقداماتی است که میتواند جایگاه آن را در سطح ملی ارتقا دهد.
رحیمی همچنین بر اهمیت تعامل و همکاری میان دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و نهادهای علمی در حوزه محیط زیست تأکید کرد و گفت: حفاظت پایدار از تنوع زیستی نیازمند یک رویکرد جامع و مشارکتی است. هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به تحقق اهداف کلان محیط زیستی نیست و همافزایی میان بخشهای مختلف میتواند زمینهساز نتایج مؤثرتر و پایدارتر در این حوزه باشد.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود، نقش آموزشهای غیررسمی را در تغییر رفتارهای زیستمحیطی جامعه مهم ارزیابی کرد و افزود: اگر بخواهیم در بلندمدت شاهد کاهش آسیبهای محیط زیستی باشیم، باید سرمایهگذاری جدی بر روی آموزش نسل آینده انجام دهیم. موزههای تاریخ طبیعی در این میان میتوانند بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی در شکلدهی به این آموزشها ایفای نقش کنند.
معاون محیط طبیعی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان البرز در پایان با تأکید بر لزوم توجه ویژه به توسعه فرهنگی در حوزه محیط زیست خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ارزشهای اکولوژیک، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای حفظ آینده زیستی کشور است و موزههای تاریخ طبیعی میتوانند در این مسیر نقشآفرینی مؤثر و ماندگاری داشته باشند.
