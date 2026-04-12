به گزارش میراث آریا، نادر زینالی، یکشنبه، ۲۳ فرودین ماه در حاشیه رژه خودرویی هیئت موتورسواری البرز که با هدف حمایت از سربازان نظام و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه با هماهنگی و مشارکت مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط از جمله اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، کانون اتومبیلرانی و جهانگردی، کانون موتورسواری استان و همچنین اداره‌کل ورزش و جوانان به اجرا درآمد که نشان‌دهنده یک هم‌افزایی قابل توجه میان بخش‌های مختلف برای تحقق یک هدف مشترک است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه، گفت: در شرایطی که رزمندگان ما با ایثار و فداکاری در میدان‌های نبرد حضور دارند، ضروری است که مردم نیز نقش خود را در میدان‌های شهری به‌درستی ایفا کنند و پیام وحدت، همدلی و پشتیبانی را به‌صورت عملی به نمایش بگذارند.

این مسئول با بیان اینکه این حرکت نمادین دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی است، افزود: در قالب این برنامه، جمعی از شهروندان، فعالان اجتماعی و علاقه‌مندان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، در میادین اصلی شهر کرج و سایر نقاط استان حضور یافته و با اجرای یک حرکت منسجم، پیام وحدت و انسجام ملی را به نمایش می‌گذارند.

او توضیح داد: یکی از ویژگی‌های متمایز این برنامه، حرکت از استان البرز به سمت تهران بود که برای نخستین‌بار در چنین قالبی اجرا شد. این موضوع علاوه بر جنبه نمادین، بیانگر نزدیکی، تعامل و پیوند عمیق میان دو استان همجوار است و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در جهت تقویت همگرایی ملی باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز بیان کرد: همان‌طور که رزمندگان ما در میدان جنگ با اقتدار حضور دارند، مردم نیز در میدان شهر وظیفه دارند با حفظ انسجام، آرامش و حضور فعال، پشتوانه‌ای قوی برای آن‌ها باشند. این حرکت نمادین در واقع پاسخی به این ضرورت بود که نشان دهیم مردم در کنار رزمندگان ایستاده‌اند و از آن‌ها حمایت می‌کنند.

این مسئول بیان کرد: پیام اصلی این برنامه، تأکید بر وحدت و اخوت میان اقشار مختلف جامعه است. در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و هم‌افزایی هستیم و چنین اقداماتی می‌تواند به تقویت روحیه جمعی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

او در پایان با اشاره به اینکه برگزاری این‌گونه رویدادها باید به‌عنوان بخشی از برنامه‌های مستمر فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، گفت: مردم تا هر زمان که مقام معظم رهبری تأکید داشته باشند، در صحنه حضور خواهند داشت و مسئولیت خود را در قبال حفظ و مدیریت فضای شهری به‌خوبی ایفا می‌کنند.

