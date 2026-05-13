به گزارش خبرنگار میراث آریا، در ادامه برنامه‌های میدانی و با هدف بررسی مستقیم ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مطالبات حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، روز سه‌شنبه، 22 اردیبهشت ماه، نادر زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز به همراه مهدی کیان، فرماندار طالقان از تعدادی از پروژه‌ها، آثار تاریخی و تأسیسات گردشگری بازدید کردند.

علیرضا طهماسبی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طالقان در حاشیه این بازدید اظهارکرد: رویکرد دولت در مردمی‌سازی خدمات، پاسخگویی مستقیم به مطالبات شهروندان و حضور مدیران در بطن مسائل اجرایی، موجب شده بسیاری از مشکلات حوزه گردشگری و میراث فرهنگی با سرعت بیشتری پیگیری و تعیین تکلیف شود.

او با بیان اینکه این حضور در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر تقویت ارتباط مستقیم مدیران با مردم و تسریع در روند رسیدگی به مشکلات انجام شد، افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این حضور، بررسی بی‌واسطه درخواست‌ها و دغدغه‌های فعالان حوزه گردشگری بود؛ موضوعی که باعث شد بسیاری از مسائل و موانعی که طی ماه‌های گذشته در روند اجرای برخی طرح‌ها و پروژه‌ها ایجاد شده بود، به‌صورت مستقیم مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

این مسئول با بیان اینکه طالقان از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، تاریخی و گردشگری برخوردار است، تصریح کرد: این شهرستان به‌واسطه طبیعت بکر، جاذبه‌های تاریخی، بافت‌های ارزشمند روستایی و ظرفیت‌های اکوتوریسم، یکی از مستعدترین مناطق استان البرز در حوزه توسعه گردشگری است و بدون تردید توجه ویژه به زیرساخت‌های این منطقه می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش سرمایه‌گذاری در شهرستان باشد.

طهماسبی خاطرنشان کرد: در جریان این بازدید، تعدادی از سرمایه‌گذاران و متقاضیان حوزه گردشگری مسائل خود را در زمینه اخذ مجوزها، مشکلات زیرساختی، موانع اداری و روند اجرای طرح‌ها مطرح کردند که مدیرکل میراث فرهنگی استان پس از استماع مطالبات، دستورات لازم را برای تسریع در روند رسیدگی و رفع مشکلات صادر کرد.

این مسئول توضیح داد: بخش مهمی از دغدغه فعالان گردشگری مربوط به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رفع برخی موانع بین‌بخشی بود که خوشبختانه در این سفر، مدیرکل میراث فرهنگی استان با نگاه حمایتی و رویکرد تسهیل‌گرانه، قول پیگیری جدی این موضوعات را داد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طالقان با اشاره به بازدید از آثار تاریخی شهرستان، گفت: در ادامه برنامه‌های سفر، بازدیدهایی از تعدادی از بناها و آثار تاریخی شاخص طالقان انجام شد و وضعیت نگهداری، مرمت و حفاظت این آثار مورد بررسی قرار گرفت.

او ادامه داد: مدیرکل میراث فرهنگی البرز در این بازدیدها بر ضرورت حفظ هویت تاریخی و فرهنگی منطقه تأکید ویژه داشت و دستورات لازم را برای پیگیری تأمین اعتبار، تسریع در روند مرمت و همچنین برنامه‌ریزی برای حفاظت اصولی از این آثار صادر کرد.

طهماسبی بیان کرد: طالقان دارای پیشینه تاریخی ارزشمندی است و آثار تاریخی این شهرستان بخشی از هویت فرهنگی مردم منطقه به شمار می‌رود؛ بنابراین صیانت از این آثار فقط یک اقدام عمرانی یا اداری نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ حافظه تاریخی و فرهنگی نسل‌های آینده است.

این مسئول اضافه کرد: یکی دیگر از محورهای مهم این بازدید، نظارت میدانی بر وضعیت تأسیسات و واحدهای گردشگری شهرستان بود که در این بخش نیز مسائل مربوط به خدمات‌رسانی، زیرساخت‌ها، کیفیت خدمات و برخی مشکلات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طالقان تصریح کرد: مدیرکل میراث فرهنگی البرز در جریان این بازدیدها بر ارتقای سطح خدمات گردشگری، افزایش کیفیت زیرساخت‌ها و حمایت از واحدهای فعال این حوزه تأکید کرد و مقرر شد مشکلات برخی مجموعه‌هایی که در تعامل با سایر دستگاه‌ها با موانعی مواجه هستند، از طریق هماهنگی‌های استانی پیگیری شود.

او توضیح داد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل روند فعالیت واحدهای گردشگری، از مهم‌ترین ضرورت‌های توسعه گردشگری در طالقان است و بدون همراهی و حمایت دستگاه‌های اجرایی، تحقق این اهداف دشوار خواهد بود.

طهماسبی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری طالقان گفت: این شهرستان می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم گردشگری طبیعی و فرهنگی استان البرز تبدیل شود، اما تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساخت‌ها، افزایش خدمات رفاهی، حمایت از سرمایه‌گذاران و نگاه ویژه به ظرفیت‌های بومی منطقه است.

این مسئول ادامه داد: حضور میدانی مدیران ارشد در شهرستان‌ها علاوه بر اینکه موجب تسریع در روند تصمیم‌گیری می‌شود، امید و انگیزه بیشتری در میان فعالان حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند؛ چراکه بسیاری از مشکلات زمانی حل می‌شود که مسئولان از نزدیک در جریان مسائل قرار بگیرند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طالقان در پایان تأکید کرد: خوشبختانه نگاه مدیریت ارشد میراث فرهنگی استان البرز به توسعه متوازن گردشگری و حفظ میراث فرهنگی، نگاهی حمایتی، تخصصی و میدانی است و امیدواریم نتایج این بازدیدها و پیگیری‌ها در آینده نزدیک به بهبود وضعیت زیرساخت‌ها، رفع موانع موجود و رونق هرچه بیشتر گردشگری شهرستان طالقان منجر شود.

