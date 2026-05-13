مهدی کیان، فرماندار طالقان روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت در حاشیه نشست با نادر زینالی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی این شهرستان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای ما استفاده از فضاهای بلااستفاده و تبدیل آن‌ها به مراکز اقامتی و گردشگری است. در همین راستا تلاش شده با همکاری اداره میراث‌فرهنگی طالقان، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی برخی مدارس و ساختمان‌هایی که عملا بدون استفاده مانده‌اند در مسیر توسعه بوم‌گردی قرار گیرند.

او با بیان اینکه توسعه گردشگری نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است، تصریح کرد: اگر بخواهیم گردشگری در شهرستان به یک جریان پایدار و اثرگذار تبدیل شود، باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود و در کنار آن سرمایه‌گذاران نیز احساس امنیت و حمایت کنند. بدون حضور سرمایه‌گذار، توسعه گردشگری در حد شعار باقی می‌ماند.

کیان بیان کرد: نگاه ما این است که زمینه حضور بخش خصوصی را تسهیل کنیم تا افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دارند، بتوانند با اطمینان وارد این عرصه شوند. در همین زمینه چند سرمایه‌گذار اعلام آمادگی کرده‌اند و برخی طرح‌ها نیز وارد مرحله اجرایی شده است.

فرماندار طالقان با اشاره به یکی از پروژه‌های مهم در حوزه گردشگری شهرستان، گفت: یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ملک خود را برای اجرای طرح گردشگری و بوم‌گردی معرفی کرده و خوشبختانه بخش عمده‌ای از مراحل اداری، فنی و عمرانی آن انجام شده است. این طرح اکنون به‌عنوان یک مجتمع گردشگری و بوم‌گردی شناخته می‌شود و تأییدات لازم را در حوزه عمران دریافت کرده و برای اخذ مجوزهای نهایی به مراجع کشوری ارسال شده است.

او با تأکید بر اینکه شهرستان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه طبیعت‌گردی برخوردار است، گفت: متأسفانه طی سال‌های گذشته بسیاری از این ظرفیت‌ها ناشناخته مانده یا به‌درستی معرفی نشده‌اند. در حالی که بسیاری از مناطق طبیعی، چشم‌اندازها و جاذبه‌های بومی شهرستان می‌توانند مقصد گردشگران داخلی و حتی خارجی باشند.

کیان خاطرنشان کرد: توسعه بوم‌گردی فقط به معنای ساخت چند اقامتگاه نیست؛ بلکه هدف اصلی احیای هویت محلی، حفظ فرهنگ بومی و ایجاد درآمد پایدار برای مردم روستاهاست. زمانی که گردشگر وارد یک منطقه می‌شود، مشاغل مختلفی از صنایع دستی گرفته تا تولیدات محلی، حمل‌ونقل، خدمات و بازارهای خرد فعال می‌شوند و همین مسئله به پویایی اقتصاد منطقه کمک می‌کند.

فرماندار طالقان با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با منابع طبیعی برای تأمین زمین مورد نیاز پروژه‌های گردشگری بیان کرد: در ماه‌های اخیر جلسات متعددی با مجموعه منابع طبیعی برگزار شده و چند نقطه نیز برای واگذاری به متقاضیان سرمایه‌گذاری شناسایی شده است. تلاش ما این است که روند واگذاری‌ها و صدور مجوزها با کمترین پیچیدگی اداری انجام شود تا سرمایه‌گذاران انگیزه بیشتری برای ورود به این حوزه داشته باشند.

این مسئول ادامه داد: امروز بسیاری از مناطق کشور توانسته‌اند با تکیه بر ظرفیت گردشگری، تحولی جدی در اقتصاد خود ایجاد کنند و ما نیز معتقدیم این شهرستان از این ظرفیت برخوردار است که به یک مقصد مهم گردشگری تبدیل شود، اما تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی، حمایت و نگاه بلندمدت است.

او با بیان اینکه توسعه گردشگری می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز کمک کند، افزود: زمانی که اشتغال ایجاد شود و جوانان بتوانند در زادگاه خود فعالیت اقتصادی داشته باشند، بسیاری از مشکلات اجتماعی و مهاجرت‌های ناخواسته نیز کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل ما گردشگری را فقط یک پروژه اقتصادی نمی‌دانیم، بلکه آن را بخشی از مسیر توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرستان تلقی می‌کنیم.

کیان تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیندهای اداری، استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها و معرفی توانمندی‌های بومی، چهار محور اصلی برنامه‌های ما در حوزه گردشگری است و امیدواریم با همراهی مردم و مسئولان در سال‌های آینده شاهد شکل‌گیری زیرساخت‌هایی باشیم که بتواند چهره اقتصادی شهرستان را متحول کند.

