ارتباط مستقیم با مردم ضرورت حکمرانی موثر است

به گزارش میراث آریا، نادر زینالی روز سه‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه در جریان سفر به شهرستان طالقان و برگزاری ملاقات مردمی اظهار کرد: ملاقات مردمی اصلی‌ترین مسیر برای درک واقعی مسائل، نیازها و مطالبات مردم است. هیچ گزارش اداری نمی‌تواند جایگزین شنیدن مستقیم سخنان شهروندان شود. زمانی تصمیم‌گیری‌ها اثربخش خواهند بود که بر پایه واقعیت‌های میدانی و گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم شکل بگیرند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با تأکید بر اینکه فاصله گرفتن مدیران از مردم منجر به کاهش اثربخشی سیاست‌ها می‌شود، افزود: تجربه مدیریتی نشان داده است هر جا ارتباط مستقیم و مستمر با مردم تقویت شده، کیفیت تصمیم‌گیری‌ها نیز به شکل قابل توجهی ارتقا یافته است. از این رو برگزاری ملاقات‌های مردمی در شهرستان‌ها را نه یک اقدام نمادین، بلکه یک ضرورت مدیریتی می‌دانیم.

او توضیح داد: یکی از اهداف اصلی سفرهای شهرستانی، شنیدن بی‌واسطه مشکلات، بررسی میدانی ظرفیت‌ها و ایجاد حس اعتماد میان مردم و دستگاه‌های اجرایی است. مردم زمانی همراهی موثر خواهند داشت که احساس کنند صدای آن‌ها شنیده می‌شود و در فرآیند تصمیم‌سازی نقش دارند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان طالقان در حوزه گردشگری طبیعی و فرهنگی، گفت: طالقان یکی از ارزشمندترین پهنه‌های گردشگری استان البرز است که از طبیعت بکر، اقلیم متنوع و فرهنگ بومی غنی برخوردار است. این ویژگی‌ها در کنار هم، این شهرستان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل کرده است.

زینالی با تأکید بر ضرورت توسعه پایدار گردشگری افزود: هرگونه توسعه در طالقان باید بر اساس اصول علمی و با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود. ما به دنبال توسعه‌ای هستیم که ضمن ایجاد ارزش اقتصادی، منجر به تخریب منابع طبیعی و هویت فرهنگی منطقه نشود.

او با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی البرز برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری گفت: شناسایی گلوگاه‌های توسعه، بهبود مسیرهای دسترسی، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تقویت امکانات اقامتی از جمله برنامه‌هایی است که با جدیت در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز همچنین با تأکید بر نقش جوامع محلی در توسعه گردشگری اظهارکرد: هیچ الگوی موفق گردشگری بدون مشارکت مردم محلی شکل نمی‌گیرد. روستاییان، هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان بومی باید در خط مقدم توسعه گردشگری قرار گیرند تا این صنعت به یک منبع پایدار درآمدی برای منطقه تبدیل شود.

زینالی در ادامه با اشاره به اهمیت صنایع‌دستی در هویت فرهنگی منطقه افزود: صنایع‌دستی طالقان بخشی از میراث زنده این منطقه است که نیازمند حمایت جدی در حوزه معرفی، بازاریابی و ایجاد بازارچه‌های محلی است. این حوزه می‌تواند نقش مهمی در اشتغال‌زایی پایدار ایفا کند.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: توسعه طالقان زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که بر پایه تعامل مستمر با مردم، مشارکت اجتماعی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و فرهنگی استوار باشد. در این مسیر، ارتباط مستقیم با مردم نه یک انتخاب بلکه یک الزام مدیریتی است.

