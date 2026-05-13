امنیت گردشگران محور توسعه پایدار گردشگری در نظرآباد است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان بلالی، روز چهارشنبه،۲۳ اردیبهشت ماه جاری در حاشیه نشست مشترک با رضا شادان، رئیس جمعیت هلال احمر نظرآباد، اظهار کرد: این شهرستان با برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند، جاذبههای طبیعی متنوع و موقعیت راهبردی در مسیرهای ارتباطی استان البرز، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری منطقهای را دارد اما تحقق این هدف نیازمند نگاه جامع به مقوله ایمنی و مدیریت بحران در کنار توسعه زیرساختهاست.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظرآباد افزود: گردشگری مجموعهای از خدمات هماهنگ، برنامهریزیشده و مبتنی بر امنیت پایدار است. در این میان نقش جمعیت هلال احمر بهعنوان نهادی تخصصی در حوزه امداد و نجات، نقشی غیرقابل جایگزین در افزایش اعتماد گردشگران و ارتقای کیفیت مقصد گردشگری دارد.
او با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری بدون توجه به مؤلفههای ایمنی و آمادگی در برابر بحرانها ناقص خواهد بود، ادامه داد: یکی از مهمترین الزامات امروز صنعت گردشگری، آموزش عمومی در حوزه مواجهه با حوادث احتمالی، آشنایی با اصول ایمنی در سفر و تقویت زیرساختهای پاسخ سریع در مواقع اضطراری است. در این مسیر همکاری نزدیک با جمعیت هلال احمر میتواند به شکلگیری یک الگوی موفق در سطح شهرستان منجر شود.
بلالی خاطرنشان کرد: افزایش حضور گردشگران در مناطق طبیعی نیازمند افزایش سطح آمادگی دستگاههای خدماترسان است. در همین راستا، برنامهریزی برای استقرار تیمهای امدادی در ایام پیک سفر، اجرای دورههای آموزشی مشترک برای فعالان گردشگری و نیز ارتقای فرهنگ ایمنی در بین جوامع محلی از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش مخاطرات احتمالی کمک کند.
این مسئول در بخش دیگری از سخنانش توسعه گردشگری را فرآیندی چندبعدی دانست و تصریح کرد: اگرچه توسعه زیرساختهای گردشگری و معرفی ظرفیتهای شهرستان اهمیت بالایی دارد اما آنچه به این توسعه معنا و پایداری میبخشد، ایجاد احساس امنیت در میان گردشگران است.
او با اشاره به نقش آموزشهای همگانی در کاهش حوادث گردشگری، توضیح داد: تجربه نشان داده است که بخش قابل توجهی از حوادث در حوزه گردشگری، ناشی از عدم آگاهی یا بیتوجهی به اصول اولیه ایمنی است. بر همین اساس، طراحی و اجرای برنامههای مشترک آموزشی میان اداره میراث فرهنگی و جمعیت هلال احمر میتواند نقش مؤثری در کاهش این حوادث و افزایش سطح آگاهی عمومی ایفا کند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظرآباد در پایان با تأکید بر لزوم استمرار تعاملات بینبخشی خاطرنشان کرد: توسعه پایدار گردشگری در شهرستان نظرآباد زمانی محقق خواهد شد که همه دستگاههای اجرایی با نگاه همافزا و مسئولانه در کنار یکدیگر قرار گیرند. اداره میراث فرهنگی نیز آمادگی دارد در قالب تفاهمنامههای مشترک زمینه همکاریهای گستردهتر با جمعیت هلال احمر را فراهم کند تا بتوانیم الگویی موفق از گردشگری ایمن و هوشمند را در سطح استان ارائه دهیم.
