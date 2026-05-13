به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نادر زینالی با بیان اینکه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این دوره بیش از هر زمان دیگری باید در مسیر امیدآفرینی و تقویت انسجام اجتماعی حرکت کند، گفت: کشور در شرایط پس از جنگ وارد مرحله‌ای حساس از بازآرایی ظرفیت‌ها و بازسازی زیرساخت‌های نرم و سخت شده است و در این مسیر سه حوزه مأموریتی این وزارتخانه نقشی چندلایه و اثرگذار در ترمیم روحی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: در جلسات اخیر و با تأکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر تبیین دقیق مأموریت‌های استانی در دوران پساجنگ و نقش دستگاه‌ها در بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی تأکید شده است و بر همین اساس استان‌ها موظف شده‌اند برنامه‌های خود را منطبق با اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه بازنگری کنند تا از اقدامات جزیره‌ای جلوگیری و هم‌افزایی ملی تقویت شود.

این مسئول تصریح کرد: میراث فرهنگی در شرایط بحران و پس از آن، به‌عنوان یک ابزار هویت‌ساز عمل می‌کند و می‌تواند با بازآفرینی حافظه تاریخی و تقویت حس تعلق، نقش مهمی در ترمیم آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

زینالی همچنین با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی آثار و محوطه‌های تاریخی در جریان جنگ اخیر گفت: این رخدادها مغایر با اصول و کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله ضوابط یونسکو است که بر مصونیت کامل آثار فرهنگی در زمان مخاصمه تأکید دارد. با این حال بخشی از میراث فرهنگی کشور دچار آسیب شد که جبران آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تأمین منابع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز توضیح داد: مستندسازی دقیق خسارات و ارائه گزارش‌های تخصصی به مراجع ملی و بین‌المللی از مأموریت‌های مهم این دوره است و این اقدام بخشی از مسئولیت فرهنگی در صیانت از هویت تاریخی کشور است.

به گفته او، همزمان روند مرمت و بازسازی آثار آسیب‌دیده نیز باید با سرعت و دقت دنبال شود تا ضمن حفظ اصالت تاریخی، امکان بهره‌برداری دوباره فرهنگی و گردشگری از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گردشگری را یکی از پیشران‌های مهم بازسازی اقتصادی در دوران پساجنگ عنوان کرد و گفت: احیای گردشگری داخلی و خارجی علاوه بر رونق اقتصادی استان‌ها، می‌تواند به بهبود تصویر ایران در سطح بین‌المللی کمک کند و در همین راستا برنامه‌های استان البرز با رویکرد توسعه پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌ها بازتعریف شده است.

زینالی همچنین با اشاره به اهمیت صنایع دستی در ایجاد اشتغال پایدار، اظهار کرد: توسعه بازارهای فروش، حمایت از هنرمندان و اتصال آنان به بازارهای ملی و جهانی از اولویت‌های جدی این حوزه است، به‌ویژه در شرایطی که بازتوانی اقتصادی خانواده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها گفت: تجربه نشان داده است که موفقیت در دوران پس از بحران تنها در سایه همکاری شبکه‌ای و پرهیز از موازی‌کاری محقق می‌شود و بر همین اساس هماهنگی با شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و سایر نهادها برای اجرای پروژه‌های فرهنگی و برگزاری رویدادهای هویتی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان با اشاره به لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای حوادث اخیر، خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت بخش جدایی‌ناپذیر هویت ملی است و در دوران پساجنگ باید بیش از گذشته در برنامه‌های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد؛ از طراحی المان‌های شهری تا برگزاری جشنواره‌ها و ثبت این رویدادها در حافظه جمعی جامعه.

انتهای پیام/