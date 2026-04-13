به گزارش خبرنگار میراثآریا، عطا حسنپور، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان، با تشریح جزئیات خسارات واردشده در جریان حملات آمریکایی-صهیونی ایام جنگ «رمضان»، اظهار کرد: در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ و در جریان این درگیریها، مجموعه تاریخی قلعه فلکالافلاک در خرمآباد هدف اصابت مستقیم حدود ۱۵ فروند موشک سنگین قرار گرفت؛ حملاتی که بخشهای شرقی و جنوبی این مجموعه را درگیر کرد.
وی افزود: بررسیهای میدانی پس از پایان درگیریها نشان میدهد این حملات منجر به آسیبدیدگی گسترده در محدودهای بالغ بر ۱۲ هکتار از حریم این اثر تاریخی شده و برخی بناها بهطور کامل تخریب و برخی دیگر دچار آسیبهای سازهای جدی شدهاند.
تخریب زیرساختهای تاریخی و اداری
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان در ادامه با اشاره به نتایج ارزیابیها تصریح کرد: بنای سربازخانه شماره ۲ با قدمتی بیش از یک قرن، ساختمان ادارهکل میراثفرهنگی استان به همراه تجهیزات آن و بازارچه شماره یک صنایعدستی واقع در باغ تاریخی گلستان، از جمله بناهایی هستند که در این حملات بهطور کامل تخریب شدند. همچنین بناهایی نظیر سربازخانه شماره یک، باشگاه افسران و ساختمان هنگ نیز دچار آسیبهای جدی شدهاند.
آسیب به موزهها و پیکره اصلی قلعه
حسنپور با اشاره به وضعیت کنونی مجموعه فلکالافلاک گفت: دو موزه باستانشناسی و مردمشناسی مستقر در این قلعه نیز در جریان حملات آسیب دیدهاند. علاوه بر این، در سازه اصلی قلعه ترکها و شکافهایی در دیوارها و سقف ایجاد شده که نیازمند بررسیهای فنی و اقدامات حفاظتی فوری است.
فاجعه زیستمحیطی در باغ تاریخی گلستان
وی ادامه داد: باغ تاریخی گلستان با قدمتی بیش از ۳۰۰ سال نیز از این حملات بینصیب نمانده و بخشی از درختان کهنسال آن از بین رفتهاند. همچنین سراب گلستان و تأسیسات مرتبط با آن که در تأمین آب شهر نقش داشتند، دچار تخریب جدی شدهاند.
گسترش دامنه خسارات به سایر بناها و شهرستانها
به گفته مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، دامنه این خسارات به دیگر نقاط استان نیز کشیده شده است؛ از جمله در شهرستان الشتر، قلعه مظفری متعلق به دوره قاجار دچار آسیب شده و بخشهایی از سازه آن، بهویژه دربها و پنجرههای چوبی، بر اثر موج انفجار تخریب شدهاند. همچنین خانه تاریخی قاضی (ابوطالب) در خرمآباد نیز آسیب دیده است.
صنایعدستی در وضعیت پس از بحران
حسنپور با اشاره به پیامدهای اقتصادی این رخداد خاطرنشان کرد: بازارچه شماره یک صنایعدستی بهطور کامل تخریب و بازارچه شماره ۲ نیز آسیب جدی دیده است. همچنین تعدادی از کارگاههای صنایعدستی در شهرستانهای کوهدشت و دلفان دچار خسارت شدهاند.
حمله به راهآهن سراسری؛ تعرض به میراث جهانی
وی با اشاره به خسارات واردشده به راهآهن سراسری ایران در جریان این درگیریها، این اقدام را تعرض به یک میراث جهانی دانست و گفت: این اثر ثبتشده در فهرست یونسکو، متعلق به همه بشریت است و آسیب به آن، نقض قواعد پذیرفتهشده بینالمللی محسوب میشود.
نقض صریح کنوانسیونهای بینالمللی
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان در پایان تاکید کرد: با توجه به نصب نشان بینالمللی «سپر آبی» بر فراز قلعه فلکالافلاک، این حملات را میتوان در چارچوب نقض تعهدات بینالمللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، ۱۹۷۲ یونسکو و قطعنامه ۲۳۴۷ شورای امنیت سازمان ملل ارزیابی کرد؛ اسنادی که بر ضرورت صیانت از میراثفرهنگی در هر شرایطی تاکید دارند.
