آغاز روند اجرایی احداث یادمان و موزه مدرسه شجره طیبه میناب

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین جلسه کارگروه احداث یادمان و موزه مدرسه شجره طیبه میناب شامگاه یکشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۵، با هدف سامان‌دهی، مراحل اولیه مطالعات فنی، طراحی موزه‌ای و تعیین چارچوب‌های حفاظتی برگزار شد.

در این جلسه، کارگروه فنی ارزیابی سازه‌ای تشکیل شد تا با بررسی دقیق استحکام بنا و نیازهای حفاظتی، مسیر علمی و استاندارد مرمت و بازسازی را مشخص کند.

همچنین مقرر شد بازدیدهای میدانی مشترک با رعایت کامل ضوابط شورای فنی میراث‌فرهنگی انجام شود تا گزارش جامعی از وضعیت موجود تهیه شود.

برای پیشبرد ابعاد محتوایی و طراحی فضایی پروژه نیز اتاق فکر طراحی سایت–موزه راه‌اندازی شده است تا طرح مفهومی موزه مدرسه شجره طیبه و همچنین طرح اولیه موزه میناب را تدوین کند.

این اتاق فکر با بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان میراث‌فرهنگی، معماری و موزه‌نگاری، بستری برای شکل‌گیری یک مجموعه فرهنگی اثرگذار خواهد بود.

نتایج بررسی‌های فنی و طراحی‌های اولیه در جلسات آینده ارائه و پس از تأیید، وارد مرحله برنامه‌ریزی اجرایی خواهد شد.

