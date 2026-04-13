بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علی صالحی بیان کرد: فرآیند مرمت و بازسازی این اقامتگاه با پیشرفت کامل عملیات عمرانی، وارد مرحله نهایی شده و این مجموعه بهزودی آماده افتتاح و بهرهبرداری خواهد شد.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف با بیان اینکه این اقامتگاه با هدف توسعه زیرساختهای گردشگری روستایی و ارتقای کیفیت خدمات اقامتی، با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال تحت مرمت و بازسازی قرار گرفته است، گفت: مبلغ ۲۲ میلیارد ریال آن از محل تسهیلات تامین شده است.
او با اشاره به نقش مؤثر مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری روستایی تأکید کرد: افزایش تعداد اقامتگاههای بومگردی در سالهای اخیر، بیانگر اعتماد سرمایهگذاران به ظرفیتهای گردشگری شهرستان است و میتواند مسیر توسعه اقتصادی منطقه را هموارتر کند.
صالحی تاکید کرد: راهاندازی چنین مجموعههایی میتواند به معرفی ظرفیتهای فرهنگی، طبیعی و تاریخی و آداب و رسوم در روستاها کمک کرده است و زمینه اشتغال پایدار را برای ساکنین فراهم سازد.
