صدور ۷۲ موافقت اصولی و مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری در خراسان شمالی در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد دیناری در بازدید از تأسیسات گردشگری اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ برای ۶۶ طرح گردشگری موافقت اصولی و برای ۶ طرح مجوز ایجاد صادر شد. مجموع حجم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها به ۱۸۷۰ میلیارد تومان می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از آن‌ها، حدود ۱۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان شمالی افزود: این طرح‌ها مجموعه‌ای متنوع از تأسیسات گردشگری از جمله مجتمع‌های گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، هتل‌ها و سایر واحدهای اقامتی و پذیرایی را شامل می‌شود. هدف از صدور این مجوزها، فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران و تقویت صنایع وابسته به گردشگری ، توزیع متناسب سرمایه گذاری و افزایش ظرفیتهای گردشگری در نقاط مختلف استان است.

دیناری درباره پروژه‌های در حال ساخت تصریح کرد: در حال حاضر ۴۴ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۳۶۰۰ میلیارد تومان در دست اجراست. این پروژه‌ها پس از تکمیل، ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم برای ۸۲۱ نفر را خواهند داشت و می‌توانند سهم قابل‌توجهی در رونق اقتصادی و توسعه مناطق مختلف استان داشته باشند.

او با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد: اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و پیگیری برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، از مهم‌ترین اولویت‌های ما در سال جاری است. تلاش می‌شود روند صدور مجوزها، نظارت بر پروژه‌ها و تسریع و تسهیل در امور سرمایه‌گذاری با سرعت بیشتری دنبال شود تا خروجی آن به رشد اقتصادی و بهبود خدمات گردشگری استان منجر شود.

