۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۲

استاندار خراسان شمالی:

رباط قربیل به مجموعه پذیرایی تبدیل شود

استاندار خراسان شمالی، در جلسه بررسی پروژه‌های عمرانی مهم استان، بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس نیاز واقعی مردم و بهره‌گیری از سرمایه‌های خدادادی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهمن نوری پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در این نشست با اشاره به پیشرفت پروژه‌های زیرساختی، اعلام کرد: فاز نخست بیمارستان پورسینا در آشخانه خرداد ماه امسال و فاز دوم آن در بهار سال آینده افتتاح خواهد شد. 
استاندار خراسان شمالی همچنین بر اهمیت تکمیل تصفیه خانه بجنورد برای بازچرخانی منابع آبی و رفع مشکلات زیست‌محیطی تأکید کرد و خواستار تأمین اعتبار این پروژه از منابع ملی شد.
نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع زمین معوض فرودگاه بجنورد، بر اصل عدالت تأکید کرد و گفت:ما مدافع حقوق مردم و مجری قانون هستیم؛ اگر در گذشته ظلمی به مردم شده، باید رفع گردد و این موضوع باید مورد توجه تمامی مدیران قرار گیرد.
استاندار با اشاره به اهمیت گردشگری، خواستار احیای کاروانسرای تاریخی رباط قربیل توسط اداره کل اوقاف و تبدیل آن به یک مجموعه تاریخی-پذیرایی شد.
نوری همچنین در خصوص پروژه نورپردازی شهر تاریخی بلقیس، بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های اسکان و رفاهی برای گردشگران و پیگیری سرمایه‌گذاری در پروژه سنگ‌فرش توسط میراث فرهنگی تأکید کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021000613
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

