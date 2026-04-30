رباط قربیل به مجموعه پذیرایی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهمن نوری پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در این نشست با اشاره به پیشرفت پروژه‌های زیرساختی، اعلام کرد: فاز نخست بیمارستان پورسینا در آشخانه خرداد ماه امسال و فاز دوم آن در بهار سال آینده افتتاح خواهد شد.

استاندار خراسان شمالی همچنین بر اهمیت تکمیل تصفیه خانه بجنورد برای بازچرخانی منابع آبی و رفع مشکلات زیست‌محیطی تأکید کرد و خواستار تأمین اعتبار این پروژه از منابع ملی شد.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع زمین معوض فرودگاه بجنورد، بر اصل عدالت تأکید کرد و گفت:ما مدافع حقوق مردم و مجری قانون هستیم؛ اگر در گذشته ظلمی به مردم شده، باید رفع گردد و این موضوع باید مورد توجه تمامی مدیران قرار گیرد.

استاندار با اشاره به اهمیت گردشگری، خواستار احیای کاروانسرای تاریخی رباط قربیل توسط اداره کل اوقاف و تبدیل آن به یک مجموعه تاریخی-پذیرایی شد.

نوری همچنین در خصوص پروژه نورپردازی شهر تاریخی بلقیس، بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های اسکان و رفاهی برای گردشگران و پیگیری سرمایه‌گذاری در پروژه سنگ‌فرش توسط میراث فرهنگی تأکید کرد.

