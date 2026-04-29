بهگزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دیناری مدیرکل میراثفرهنگی خراسان شمالی در این نشست گفت: وجود دو میز تخصصی گردشگری و صنایعدستی عشایری نشاندهنده ظرفیت خوبی است که باید با همکاری و تعامل دو دستگاه از آن بهره برد.
او افزود: هر کسبوکاری که در مناطق روستایی و ییلاقی ایجاد شود، میتواند مصداقی از گردشگری روستایی و عشایری باشد لذا با ایجاد بومگردیها جایی برای نمایش شیوه زندگی عشایر فراهم میشود.
دیناری ادامه داد: در سال جاری، تعریف سه محور گردشگری جدید در دستور کار قرار دارد که یکی از آنها میتواند مربوط به گردشگری عشایر باشد.
تعریف پنج بسته سرمایهگذاری با محوریت عشایر
او همچنین به تعریف پنج بسته سرمایهگذاری با همکاری ادارهکل امور عشایر اشاره کرد و گفت: این بستهها شامل مجوز برای تأسیس پارک طبیعتگردی روستایی و عشایری در بند خاکی اسفراین، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای راهنمایان گردشگری، تعریف محور گردشگری عشایر، حضور پررنگتر عشایر در نمایشگاههای داخلی و همچنین حضور در نمایشگاه ترکمنستان خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به برنامههای مکمل نیز اشاره کرد و گفت: که برپایی غرفههای عرضه خوراک سنتی استان، که در فهرست میراث کشور ثبت شدهاند، از دیگر برنامههاست و میتوان از ظرفیتهای آنها در محل آینهخانه بهرهبرداری کرد.
دیناری در پایان خاطرنشان کرد: گردشگری عشایر و گردشگری طبیعت، دو ظرفیت مهم و قابل اتکا در خراسان شمالی هستند که میتوان با برنامهریزی مناسب، توجه ویژهای به آنها داشت.
میثم وحیدی مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی، با اشاره به برپایی میزهای تخصصی توسط این ادارهکل، اظهار کرد: از بین چهار میز تخصصی، دو میز به حوزه گردشگری و صنایعدستی عشایر اختصاص دارد.
او همچنین با اشاره به وجود ۱۷ صندوق خرد مربوط به زنان عشایر در عرصه صنایعدستی، اضافه کرد: باید ظرفیتهای بالفعل استان به ظرفیتهای بالقوه تبدیل شوند و این امر تنها با تعامل دوجانبه محقق خواهد شد.
وحیدی ایجاد پایلوت گردشگری در بند خاکی اسفراین را یکی از فرصتهای مهم و مغفول دانست و تأکید کرد: ظرفیتهای جامعه عشایری استان میتواند رونق زیادی به اقتصاد منطقه ببخشد.
