۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۹

تشدید نظارت بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری بخش خصوصی در خراسان شمالی

رئیس اداره سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی از تشدید بازدیدهای نظارتی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری بخش خصوصی در حال احداث استان خبر داد.

به گزارش میراث‌آریا، عبدالله سهرابی اهداف اصلی بازدیدهای میدانی نظارتی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری بخش خصوصی در حال احداث استان خراسان شمالی را اطمینان از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و انطباق اجرای آن‌ها با نقشه‌ها، مشخصات فنی، طرح مصوب اولیه و زمان‌بندی تعیین‌شده، شناسایی و رفع موانع اجرایی و رسیدگی به چالش‌هایی که ممکن است در مسیر اجرا قرار گیرند و حصول اطمینان از رعایت دقیق ضوابط واگذاری و اجاره اراضی دولتی و تکمیل پروژه‌ها در زمان مقرر برشمرد.
رئیس اداره سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی در این خصوص گفت: این اقدامات در راستای پیشبرد اهداف توسعه گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد.
او تاکید کرد که این بازدیدهای نظارتی با هدف تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها و تضمین بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از ظرفیت‌های گردشگری استان صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405020800420
نوشین سبحانی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha