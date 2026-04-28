به گزارش میراثآریا، عبدالله سهرابی اهداف اصلی بازدیدهای میدانی نظارتی از پروژههای سرمایهگذاری گردشگری بخش خصوصی در حال احداث استان خراسان شمالی را اطمینان از پیشرفت فیزیکی پروژهها و انطباق اجرای آنها با نقشهها، مشخصات فنی، طرح مصوب اولیه و زمانبندی تعیینشده، شناسایی و رفع موانع اجرایی و رسیدگی به چالشهایی که ممکن است در مسیر اجرا قرار گیرند و حصول اطمینان از رعایت دقیق ضوابط واگذاری و اجاره اراضی دولتی و تکمیل پروژهها در زمان مقرر برشمرد.
رئیس اداره سرمایهگذاری و توسعه گردشگری اداره کل میراثفرهنگی خراسان شمالی در این خصوص گفت: این اقدامات در راستای پیشبرد اهداف توسعه گردشگری و حمایت از سرمایهگذاران صورت میگیرد.
او تاکید کرد که این بازدیدهای نظارتی با هدف تسریع در روند اجرایی پروژهها و تضمین بهرهبرداری هرچه سریعتر از ظرفیتهای گردشگری استان صورت میگیرد.
