۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۲

ثبت بیش از ۲۰ میلیون تردد بین استانی در خراسان شمالی طی سال گذشته

رئیس اداره مدیریت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: در سال گذشته، بیش از ۲۰ میلیون تردد بین استانی در خراسان شمالی ثبت شد که در مقایسه با سال گذشته ۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی بهزادنیا بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تردد ورودی و خروجی وسایل نقلیه در شبکه راه های استان به ثبت رسید و محور شیروان- بجنورد و بالعکس با بیش از ۷ میلیون تردد، پرترافیک ترین محور را به خود اختصاص داد.

رئیس اداره مدیریت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی ادامه داد: ماندگاری وسایل نقلیه در استان نشان‌دهنده آن است که حدود ۵۳۰ هزار وسیله نقلیه (معادل ۲۳ درصد از کل وسایل نقلیه غیربومی مشاهده شده در استان) بین ۱ تا ۴ روز در استان اقامت داشتند که در مقایسه با سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.

او اظهار کرد: هم استانی‌ها می توانند از طریق تماس با سامانه گویای ۱۴۱، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های استان و کشور مطلع شوند.

