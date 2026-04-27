ثبت بیش از ۲۰ میلیون تردد بین استانی در خراسان شمالی طی سال گذشته

به گزارش خبرنگار میراثآریا، هادی بهزادنیا بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تردد ورودی و خروجی وسایل نقلیه در شبکه راه های استان به ثبت رسید و محور شیروان- بجنورد و بالعکس با بیش از ۷ میلیون تردد، پرترافیک ترین محور را به خود اختصاص داد.
رئیس اداره مدیریت ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی ادامه داد: ماندگاری وسایل نقلیه در استان نشاندهنده آن است که حدود ۵۳۰ هزار وسیله نقلیه (معادل ۲۳ درصد از کل وسایل نقلیه غیربومی مشاهده شده در استان) بین ۱ تا ۴ روز در استان اقامت داشتند که در مقایسه با سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.
او اظهار کرد: هم استانیها می توانند از طریق تماس با سامانه گویای ۱۴۱، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جادههای استان و کشور مطلع شوند.
