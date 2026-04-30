سه طرح جدید گردشگری در خراسان شمالی بررسی شد

به گزارش میراث‌آریا، عبدالله سهرابی در این رابطه بیان کرد: چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه در این نشست درخواست سه متقاضی برای اجرای طرح‌های جدید گردشگری در مرکز استان را مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی اظهار کرد: سه طرح شامل ایجاد یک مجتمع گردشگری، یک مرکز تفریحی و سرگرمی گردشگری و یک اردوگاه گردشگری در شهر بجنورد ارائه شده بود که هر سه طرح با مجموع حجم سرمایه‌گذاری ۱۵۰۰ میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال‌زایی ۷۰ نفر به تصویب رسید.

سهرابی افزود: در ادامه جلسه، درخواست تمدید چهار موافقت اصولی نیز بررسی و با تمدید آن‌ها موافقت شد.

او با اشاره به اهمیت حمایت از طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و قابلیت اجرا، تأکید کرد: رویکرد امسال شتاب‌دهی به فرایندهای سرمایه‌گذاری و تسهیل اقدامات بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌های گردشگری استان است.

