اپلیکیشن گردشگری فارس یک سامانه مدیریت، نظارت و هدایت کامل گردشگری است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی گفت: این سامانه که برای معرفی ۷۵ نقطه شاخص گردشگری استان طراحی شده، ترکیبی نوین از مسیریاب هوشمند، راهنمای دیجیتال، پایش تصویری و ابزارهای برنامه‌ریزی سفر است و می‌تواند چهره گردشگری فارس را به شکل بنیادین متحول کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس با تأکید بر اینکه این اپلیکیشن از ابتدای نوروز ۱۴۰۵ آماده استفاده بود اما به دلیل قطع اینترنت امکان انتشارش فراهم نشد، افزود: این پروژه بخش مهمی از بسته حمایتی ما برای تقویت فعالان گردشگری است. امروز دیگر زمان آن رسیده که گردشگر نه‌تنها مکان‌ها را ببیند، بلکه تجربه هوشمند، قابل برنامه‌ریزی و هدایت‌شده داشته باشدو اپلیکیشن فارس دقیقاً برای همین طراحی شده است.

مریدی با بیان اینکه اعلام کرد که توسعه ابزارهای دیجیتال به‌ویژه در دوران جدید گردشگری یک ضرورت است، نه انتخاب و گفت: هر چقدر ابزارهای ما برای راهنمایی گردشگران دقیق‌تر و به‌روزتر باشد، اقامت طولانی‌تر، گردش هدفمندتر و رونق اقتصادی بیشتری در استان شکل می‌گیرد.

او افزود: این پلتفرم گردشگری از دی‌ماه سال گذشته در سه فاز طراحی شده و در فاز اول، معرفی ۷۵ نقطه گردشگری فارس در آن بارگذاری شده است. این نقاط شامل تمامی اماکن مشهور گردشگری بازار وکیل، حافظیه، آرامگاه سعدی، اماکن تاریخی، موزه‌ها، و جاذبه‌های طبیعی شاخص استان وحتی بازارهای صنایع دستی چون بازار هنر شیراز است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس توضیح داد: اپ راهنمای جامع گردشگری فارس پس از انتشار از طریق سایت بازار و با اسکن کیوآرکدهایی که در تمامی مبادی ورودی شیراز، ترمینال‌ها، فرودگاه و ایستگاه راه‌آهن نصب می‌شود، به‌راحتی در دسترس گردشگران قرار می‌گیرد.

مریدی یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های اپ را ترکیب کامل سیستم مسیریابی هوشمند با برنامه ریزی هوشمند سفرخواند و گفت: گردشگر مسیر دقیق، زمان رسیدن، ترافیک لحظه‌ای و بهترین مسیر جایگزین را میتواند از طریق این اپ دریافت می‌کند این سطح از راهبری هوشمند تاکنون در ادارات میراث فرهنگی کشور بی‌سابقه بوده است.

