آرامگاه عطار نیشابوری گلباران شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۵ در مراسم گلباران آرامگاه عطار نیشابوری مهدی دونده معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور،حجت الاسلام سید قاسم یعقوبی امام جمعه، سید مسعود حسینی سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و هیات همراه، اکبر میرزابیگی معاون توسعه مدیریت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیشابور، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولین اجرایی و جمعی از استادان علم و ادب، عطارشناسان و اقشار مختلف مردم این شهرستان حضور داشتند.

همزمان با مراسم گلباران نیز نمایشگاه عکس گروهی «ایران من، سرای من» شامل قاب‌هایی ماندگار از جلوه‌های اقلیمی و اقوام ایران زمین در محل باغ و آرامگاه مصفای شیخ فریدالدین عطار نیشابوری برپا شد.

فریدالدین محمد عطار نیشابوری، فرزند ابراهیم از شاعران و نویسندگان سده ششم و هفتم هجری قمری است و تاریخ به دنیا آمدنش را از سال ۵۱۳ تا ۵۴۰ هجری قمری دانسته‌اند. عطار در روستای کدکن که یکی از بخش‌های نیشابور بوده، به دنیا آمده و در یورش مغولان به نیشابور، در فروردین (نوروز) شهید شده است و زمان شهادت او گویا در سال ۶۱۸ هجری قمری بوده است. از آثار او، به منطق الطیر، مصیبت نامه، الهی نامه، اسرار نامه، مختارنامه(مجموعه رباعیات)، دیوان قصاید و غزلیات و تذکره الاولیاء می‌توان اشاره کرد.

