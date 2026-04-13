به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در پیام ولی تیموری مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری آمده‌است: با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت استاد جعفر عطار، پیشکسوت گرانقدر و چهره تأثیرگذار صنعت هتلداری کشور را تسلیت عرض می‌کنم.

مرحوم عطار از جمله شخصیت‌هایی بود که با سال‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر، دانش‌افزایی، تربیت نیروهای متخصص و تعهد حرفه‌ای، نقشی ماندگار در ارتقای کیفیت خدمات و استانداردهای هتلداری ایران ایفا کرد. تلاش‌های ایشان، نه تنها سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه گردشگری کشور بود، بلکه الگویی روشن برای نسل‌های آینده این حوزه به شمار می‌رود.

اینجانب این ضایعه بزرگ را به فرزند برومند ایشان جناب آقای فریدالدین عطار و سایر اعضای خانواده ایشان، دوستان، همکاران و همه فعالان عرصه گردشگری و هتلداری کشور صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و آرامش ابدی و برای بازماندگان گرامی صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

