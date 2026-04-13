ساختمان افلاک نمای نیشابور برای ایجاد موزه به میراث فرهنگی واگذار شد/ ۳۰ میلیارد تومان توسط نماینده نیشابور برای تکمیل و تجهیز موزه تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن گیاهی امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۵ با بیان این مطلب افزود: دو طبقه از ضلع شرق ساختمان افلاک نما به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع برای ایجاد موزه بزرگ (باستان‌شناسی) نیشابور به اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان واگذار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور ادامه داد: با مساعدت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و مساعی و تلاش های مدیران کل میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشاد استان و سایر افراد موثر و بعد از بیش از یک سال پیگیری سرانجام این مهم انجام شد.

او افزود: هم‌چنین برای تجهیز و تکمیل ساختمان و دیگر امور مربوط به این موزه مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان مجلس، از سوی مهندس رستمی نماینده مردم نیشابور بزرگ در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور ضمن اشاره به علاقه وزیر میراث‌فرهنگی به ایجاد موزه در نیشابور و کمک به شکل‌گیری آن، بنیانگذاری موزه‌ای در شأن را از زیربنایی ترین و ضروری ترین امور در شهر تاریخی مثل نیشابور دانست و گفت: با تمام تلاش پیگیر تهیه طرح محتوایی موزه و امور زیربنایی آن خواهیم بود. گیاهی افزود: آثار و اشیای بسیاری از محوطه‌های تاریخی و کهن نیشابور به دست آمده که در محل‌های مختلف نگهداری می‌شود که با ایجاد موزه به آن منتقل و در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور یاد آور شد: موزه شامل قسمت‌هایی چون مخزن، کتابخانه، آزمایشگاه مرمت، سالن نمایش آثار و... خواهد بود.

گیاهی ضمن قدردانی از در اولویت قرار دادن و حمایت خاص پروژه مذکور توسط استاندار، فرماندار شهرستان و مدیرکل میراث فرهنگی استان و نمایندگان مردم نیشابور بزرگ، از همه مردم و اهالی فرهنگ دوست نیشابور خواست تا در ایجاد موزه نقش داشته و میراث‌فرهنگی را یاری کنند.

ساختمان علمی، فرهنگی و گردشگری افلاک‌نما از مراکز مهم نیشابور محسوب می‌شود که در آینده نقش بسیار پررنگی در گردشگری شهرستان ایفا خواهد کرد.

