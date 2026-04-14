غرس نهال به فرمان رهبر معظم انقلاب در میدان شهید چمران پیشوا

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن ژاله‌نیا رئیس اداره میراث فرهنگی پیشوا با اعلام این خبر گفت: مراسم غرس نهال روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ و به مناسبت پاسداشت مقام امام شهید و شهدای جنگ رمضان برگزار شد. او افزود که مشارکت خانواده‌های معظم شهدا در این اقدام نمادین، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا بیان کرد: غرس نهال به فرمان رهبر معظم انقلاب هر سال بهانه‌ای برای توجه دوباره به ارزش‌های والای انسانی و فرهنگی است. او اعلام کرد که پاسداشت یاد شهدا باید در همه برنامه‌های فرهنگی شهرستان جایگاهی ویژه داشته باشد.

او اظهار کرد: میدان شهید چمران به عنوان یکی از نقاط شاخص شهر، مکان مناسبی برای انجام این اقدام بود و تلاش می‌کنیم چنین برنامه‌هایی با حضور بیشتر مردم و خانواده‌های شهدا ادامه یابد.

ژاله‌نیا افزود: میراث‌فرهنگی و باورهای برگرفته از ایثار و فداکاری شهدا پشتوانه هویت جامعه است و غرس نهال، نمادی از تداوم همین مسیر محسوب می‌شود.

