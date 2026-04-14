بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسن ژالهنیا رئیس اداره میراثفرهنگی پیشوا در این باره گفت: دور جدید بازدید از طرحهای صنایعدستی در سطح شهرستان آغاز شده است و با همکاری بنیاد علوی، امکان پرداخت تسهیلات اشتغالزایی برای فعالان این حوزه فراهم شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان پیشوا بیان کرد: حمایت از فعالان حوزه صنایعدستی و مشاغل خانگی اهمیت زیادی دارد. این تسهیلات میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان داشته باشد.
او اظهار کرد: همکاری میان اداره میراثفرهنگی و بنیاد علوی میتواند مسیر ارائه خدمات و حمایتها را برای هنرمندان صنایعدستی تسهیل کند. او تأکید کرد که بازدیدهای میدانی از کارگاهها و واحدهای خانگی برای شناسایی نیازها و برنامهریزی دقیقتر ادامه خواهد داشت.
ژالهنیا اعلام کرد: افراد فعال در حوزه صنایعدستی در سطح شهر و روستا که متقاضی دریافت تسهیلات اشتغالزایی هستند، میتوانند برای تشکیل پرونده به اداره میراثفرهنگی به آدرس پیشوا، خیابان امام خمینی(ره)، ضلع جنوبی آستانه امامزاده جعفر(ع)، روبهروی بازار سنتی مراجعه و یا برای دریافت اطلاعات با شماره ۰۲۱۳۶۷۳۲۵۳۰ تماس بگیرند.
انتهای پیام/
نظر شما