رشد ۵۰ درصدی گردشگران نوروزی در شهرستان زهک

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روحالله جهانتیغ، 26 فروردین ماه از رشد چشمگیر ۵۰ درصدی ورود گردشگران به این شهرستان در نوروز ۱۴۰۵ خبر داد و این موفقیت را حاصل اقدامات موثر در حوزه تامین و ارتقای زیرساختهای گردشگری دانست و گفت: زهک به عنوان یکی از شهرستانهای هدف گردشگری در سیستان و بلوچستان، امسال با جذب حدود ۳۰۰ هزار نفر گردشگر، نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.
فرماندار زهک در ادامه به تشریح جاذبههای مورد بازدید گردشگران پرداخت و افزود: این بازدیدکنندگان از اماکن تاریخی ارزشمند، روستاهای هدف گردشگری مانند روستای قلعه نو و همچنین سایر مجموعههای تفریحی و میراثفرهنگی شهرستان دیدن کردهاند.
او با تاکید بر اهمیت گردشگری به عنوان پیشران توسعه و عاملی برای ارتقای کیفیت زندگی، خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که با استفاده از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود، شرایط ایدهآلی را برای تفریح، سلامت و شادابی اجتماعی در شهرستان فراهم آوریم. توسعه گردشگری در این منطقه نه تنها به معرفی فرهنگ و تاریخ غنی سیستان و بلوچستان کمک میکند، بلکه فرصتهای اقتصادی جدیدی را نیز برای ساکنان محلی ایجاد خواهد کرد.
جهانتیغ همچنین ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند سرمایهگذاری در زیرساختها و معرفی بهتر جاذبههای طبیعی و تاریخی، این شهرستان در آینده به یکی از قطبهای اصلی گردشگری در جنوب شرق کشور تبدیل شود.
زهک یکی از شهرستان های پنجگانه منطقه سیستان در شمال سیستان و بلوچستان و در فاصله ۲۰۰ کیلومتری زاهدان مرکز استان است.
