به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این دیدار صمیمی که با حضور محمد فرهادی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی، و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، فرصتی فراهم آمد تا شهروندان به صورت چهره به چهره با مسئولان گفتگو کرده و درخواست‌ها، مطالبات و پیشنهادات خود را مطرح کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در این رویداد، بر اهمیت تعامل مستقیم با مردم و شنیدن دغدغه‌های آنان در راستای پیشبرد اهداف میراث‌فرهنگی فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تاکید کرد.

برآبادی با اشاره به اینکه اینگونه میزهای خدمت، بستری مناسب برای رفع مشکلات و تسریع در رسیدگی به امور شهروندان است، از حضور پرشور مردم و مسئولان قدردانی کرد.

