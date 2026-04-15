مطالعات فلزشناسی کهن در موزه بجنورد انجام شد / گامی نو در شناخت روابط باستانی شرق ایران

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا قهرمانیان امروز چهارشنبه 26 فروردین 1405 در تشریح این خبر اظهار کرد: این آزمایشات که به صورت غیرتخریبی و بدون وارد آوردن هیچ‌گونه آسیبی به آثار باستانی انجام شد، شامل اشیاء برنزی مربوط به هزاره سوم و دوم پیش از میلاد، سکه‌های نقره از اوایل دوره اسلامی و پیکرک‌های باستانی متعلق به هزاره چهارم پیش از میلاد از چندین محوطه باستانی استان بود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی ادامه داد: این اشیای تاریخی، فرهنگی و هنری که حاصل کاوشهای باستانشناسی در نقاط مختلف استان، با تمرکز بر محوطه باستانی کلاته یاور بجنورد است، هم‌اکنون در موزه باستان شناسی استان، واقع در مجموعه مفخم، نگهداری می‌شوند.

قهرمانیان با بیان اینکه هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عناصر شیمیایی تشکیل‌دهنده این آثار و مقایسه ساختار شیمیایی و تکنیک‌های ساخت آن‌ها با نمونه‌های مشابه در شرق ایران و آسیای مرکزی است، افزود: نتایج اولیه آنالیزها نشان می‌دهد که آلیاژ برنزهای مورد بررسی عمدتاً از مس قلع‌دار و مس آرسنیکی تشکیل شده است. این یافته‌ها نه تنها به شناخت بهتر تکنیک‌های فلزگری باستان کمک می‌کند، بلکه سرنخ‌های اولیه‌ای در مورد منشأ معدنی این فلزات در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.

او همچنین اشاره کرد که برای دستیابی به قطعیت در این زمینه، نیاز به انجام آزمایشات تکمیلی ایزوتوپی و مطالعات عمیق‌تر فلزشناسی کهن وجود دارد.

این مقام مسئول تاکید کرد: این پروژه تحقیقاتی توسط زینب محجوب، زیر نظر اساتید راهنما در میراث فرهنگی خراسان شمالی و دانشگاه مازندران، در قالب رساله دکتری انجام می‌شود. سرپرست این پروژه در تشریح یافته‌های اولیه گفت: “شباهت ساختار شیمیایی این فلزات با نمونه‌های کشف شده از محوطه‌های باستانی مهمی چون شهر سوخته و شهداد در شرق ایران، و همچنین آثار مشابه در آسیای مرکزی، نشان‌دهنده ارتباطات گسترده فرهنگی و تکنولوژیکی در دوران باستان در شرق ایران فرهنگی است.

او گفت: این موضوع حاکی از آن است که فلزگران باستانی از شیوه‌ها و تکنیک‌های مشابهی بهره می‌بردند و در برخی موارد، احتمالاً از معادن مشترکی برای استخراج فلزات استفاده می‌کردند یا در شبکه تجاری پیچیده و گسترده‌ای سهیم بوده‌اند.

معاون میراث‌فرهنگی خراسان شمالی تأکید کرد: این تحقیقات، دریچه‌ای نو به سوی درک عمیق‌تر روابط اقتصادی، فرهنگی و فنی میان تمدن‌های باستانی شرق ایران و مناطق همجوار می‌گشاید و اهمیت موزه باستان‌شناسی بجنورد را به عنوان گنجینه‌ای از تاریخ این سرزمین بیش از پیش نمایان می‌سازد.

قهرمانیان در پایان گفت: انتظار می‌رود یافته‌های نهایی این پژوهش در قالب پایان‌نامه دکتری، به غنای دانش باستان‌شناسی منطقه بیفزاید.

انتهای پیام/