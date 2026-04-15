مستندسازی گردشگری مقاومت در اصفهان ضرورت دارد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان امروز چهارشنبه 26 فروردین 1405، در جمع پژوهشگران و تشکلهای گردشگری با اشاره بهضرورت توسعه رویکردهای نوین در معرفی ظرفیتهای گردشگری استان، بر اهمیت گردشگری مقاومت بهعنوان بخشی از هویت معاصر اصفهان تأکید کرد و گفت: اصفهان در مقاطع مختلف تاریخی، بهویژه در جریان رویدادهای جنگ ۴۰ روزه، شاهد نقشآفرینی منحصربهفرد و پیشرو مردم خود بوده است.
سرپرست معاونت گردشگری استان اصفهان ادامه داد: ثبت و بازنمایی این تجربهها میتواند ضمن معرفی واقعبینانه تلاشها و ایثارگریهای شهروندان، زمینه آشنایی گردشگران با بخشی از میراث ناملموس استان را فراهم کند.
آبیان بابیان اینکه ارائه صحیح این ظرفیتها نیازمند برنامهریزی کارشناسی است، افزود: مستندسازی روایتهای مردمی، شناسایی مکانهای اثرگذار، طراحی مسیرهای گردشگری مقاومت و تولید محتوای قابلارائه به گردشگران، ازجمله اقداماتی است که میتواند جایگاه اصفهان را در این حوزه تقویت کند.
او تصریح کرد: نقش فعال و پیشقدم اصفهانیها در دورههای مختلف مقاومت، ظرفیت ارزشمندی است که باید با دقت، احترام و رعایت اصول حرفهای گردشگری معرفی شود. این فرآیند نهتنها باعث شناساندن بخشی از هویت معاصر استان میشود، بلکه امکان ایجاد پیوندی عمیقتر میان گردشگران و روایتهای مردمی اصفهان را فراهم میکند و این نیازمند همکاری بیشتر پژوهشگران، تشکلهای گردشگری و دستگاههای مرتبط است.
