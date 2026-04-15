۲۶ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۴

مستندسازی گردشگری مقاومت در اصفهان ضرورت دارد

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان بر لزوم مستندسازی روایت نقش پیش رو مردم اصفهان در حوزه گردشگری مقاومت تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز چهارشنبه 26 فروردین 1405، در جمع پژوهشگران و تشکل‌های گردشگری با اشاره به‌ضرورت توسعه رویکردهای نوین در معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان، بر اهمیت گردشگری مقاومت به‌عنوان بخشی از هویت معاصر اصفهان تأکید کرد و گفت: اصفهان در مقاطع مختلف تاریخی، به‌ویژه در جریان رویدادهای جنگ ۴۰ روزه، شاهد نقش‌آفرینی منحصربه‌فرد و پیشرو مردم خود بوده است.

سرپرست معاونت گردشگری استان اصفهان ادامه داد: ثبت و بازنمایی این تجربه‌ها می‌تواند ضمن معرفی واقع‌بینانه تلاش‌ها و ایثارگری‌های شهروندان، زمینه آشنایی گردشگران با بخشی از میراث ناملموس استان را فراهم کند.

آبیان بابیان اینکه ارائه صحیح این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی کارشناسی است، افزود: مستندسازی روایت‌های مردمی، شناسایی مکان‌های اثرگذار، طراحی مسیرهای گردشگری مقاومت و تولید محتوای قابل‌ارائه به گردشگران، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند جایگاه اصفهان را در این حوزه تقویت کند.

او تصریح کرد: نقش فعال و پیش‌قدم اصفهانی‌ها در دوره‌های مختلف مقاومت، ظرفیت ارزشمندی است که باید با دقت، احترام و رعایت اصول حرفه‌ای گردشگری معرفی شود. این فرآیند نه‌تنها باعث شناساندن بخشی از هویت معاصر استان می‌شود، بلکه امکان ایجاد پیوندی عمیق‌تر میان گردشگران و روایت‌های مردمی اصفهان را فراهم می‌کند و این نیازمند همکاری بیشتر پژوهشگران، تشکل‌های گردشگری و دستگاه‌های مرتبط است.

کد خبر 1405012601529
سعید احمدی
دبیر مهدی ارجمند

