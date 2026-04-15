به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز چهارشنبه ۲۶ فروردین‌ماه جاری در نشست با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری درخصوص توسعه گردشگری آب به‌ویژه در حاشیه سود و دریاچه کارون ۴، چشمه دیمه و پیرغار گفت: در روند اجرای طرح‌های گردشگری مرتبط با منابع آبی در این استان به ملاحظه‌های زیست‌محیطی توجه می‌شود.

ویمدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: استفاده از ظرفیت منابع آبی برای توسعه گردشگری در جوار منابع آبی استان به اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی منجر خواهد شد.

صادقی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت منابع آبی در توسعه گردشگری چهارمحال و بختیاری جزو مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این استان برای به‌شمار می‌رود.

او یادآور شد: در این راستا بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش‌ خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران بایستی با اولویت پی‌گیری و عملیاتی شود تا بتوان هرچه سریع‌تر به رشد قابل‌توجهی در صنعت گردشگری دست یافت.

انتهای پیام/