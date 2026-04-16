۱۴۰ بنای تاریخی در جنگ اخیر در کشور آسیب دید/ تمرکز بیشتر خسارات در تهران/ ورود به فاز مرمت و بازآفرینی

به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرهاد عزیزی با ارائه تصویری از وضعیت میراثفرهنگی کشور در پی وقایع اخیر، اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای میدانی و دادههای مستند حاصل از تیمهای تخصصی پایش، تاکنون حدود ۱۴۰ بنا و محوطه تاریخی در فهرست آثار آسیبدیده ثبت شدهاند.
وی با تبیین ماهیت و دامنه این آسیبها افزود: طیف خسارات وارده، از اختلالات سازهای و آسیبهای گسترده کالبدی تا تخریب کامل یا تخریبهای موضعی در اجزای معماری و تزیینات وابسته را دربرمیگیرد که هر یک نیازمند مداخلات تخصصی متناسب با سطح تخریب است.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی در ادامه با اشاره به الگوی توزیع جغرافیایی خسارات تصریح کرد: استان تهران بهعنوان کانون اصلی آسیبها شناسایی شده و حدود ۵۰ درصد از بناهای آسیبدیده در این استان قرار دارد. افزون بر این، بیش از ۸۰ درصد از برآوردهای مالی خسارات و میزان تخریب کالبدی نیز به تهران اختصاص دارد؛ موضوعی که ضرورت تمرکز فوری و هدفمند منابع، اعتبارات و ظرفیتهای عملیاتی را در این منطقه دوچندان میکند.
عزیزی با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه انجامشده پیش از بروز بحران گفت: در چارچوب پروتکلهای حفاظتی، مجموعهای از اقدامات پدافندی و حفاظت اضطراری در موزهها و سایتهای حساس اجرا شد که از جمله آن میتوان به انتقال امن اشیای موزهای و تقویت لایههای حفاظتی بناهای درجهیک اشاره کرد؛ اقداماتی که نقش مؤثری در صیانت از میراث منقول و جلوگیری از بروز خسارات غیرقابلجبران ایفا کرد.
وی ادامه داد: همزمان با آغاز بحران، تیمهای واکنش سریع در پایگاهها و محوطههای آسیبدیده مستقر شدند و با اجرای یک چرخه عملیاتی چندمرحلهای شامل مستندسازی دقیق، ارزیابی فنی و مالی و انجام اقدامات رفع خطر اضطراری، از گسترش آسیبها، وقوع ریزشهای ثانویه و تهدید ایمنی محیط جلوگیری کردند.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی با اشاره به عبور از مرحله تثبیت اضطراری تصریح کرد: وزارت میراثفرهنگی اکنون وارد فاز برنامهریزی راهبردی شده است؛ مرحلهای که بر سه محور کلیدی شامل تأمین منابع مالی پایدار، تقویت هماهنگی میانبخشی با دستگاههای اجرایی و نهادهای پشتیبان، و طراحی سازوکارهای استاندارد برای آغاز مرمتهای اصولی استوار است.
عزیزی افزود: عملیات اجرایی مرمت پس از تکمیل این زیرساختها، با مشارکت نیروهای متخصص، کارشناسان ارشد، پیشکسوتان حوزه مرمت و گروههای داوطلب آغاز خواهد شد و تمامی مداخلات بر اساس استانداردهای بینالمللی حفاظت و اصول علمی مرمت صورت میگیرد.
وی در پایان با تاکید بر رویکرد آیندهنگرانه وزارتخانه خاطرنشان کرد: فراتر از مرمت کالبدی، تقویت تابآوری میراثفرهنگی کشور در برابر بحرانهای پیشرو و ارتقای ظرفیت مدیریتی شبکه حفاظت ملی، بهعنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار قرار گرفته است تا صیانت از هویت تاریخی ایران در مواجهه با تهدیدات نوظهور، به شکلی پایدار و نظاممند تضمین شود.
