کارگاه احجام چوبی ملارد در حملات اخیر آمریکایی - صهیونیستی دچار خسارت شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، سعید شاهرخی توضیح داد: کارگاه احجام چوبی واقع در شهر صنعتی ملارد که از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه تولید قطعات چوبی لوسترهای تزئینی آغاز کرده و برای ۳۵ کارگر در فضایی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع اشتغال مستقیم ایجاد کرده است، بر اثر حملات آمریکایی_صهیونی با حدود ۴.۵ میلیارد تومان خسارت مالی مواجه شده است.
معاون صنایعدستی استان تهران بیان کرد: در این حادثه بخشی از فضای کارگاهی، تجهیزات تولید و همچنین آثار آماده عرضه این واحد آسیب دیده است.
او اظهار کرد: بازدید کارشناسان استان تهران روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ انجام شده و میزان آسیبدیدگی بخشهای فنی کارگاه در حال ارزیابی است. گزارش نهایی پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.
شاهرخی افزود: فرآیند هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برای تسریع در بازسازی و فراهمکردن امکان ازسرگیری فعالیت این کارگاه در حال پیگیری است.
