به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن ژاله‌نیا گفت: آغاز دهه کرامت فرصتی ارزشمند است تا دستگاه‌های اجرایی شهرستان پیشوا با برنامه‌ریزی دقیق، اقداماتی مؤثر برای ترویج فرهنگ و معارف این ایام انجام دهند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا بیان کرد: برگزاری نشست مشترک مسئولان شهرستان با ریاست امام‌جمعه، بخشداران، رئیس اداره تبلیغات اسلامی و مدیران دستگاه‌ها، زمینه هماهنگی برای اجرای هرچه بهتر برنامه‌ها را فراهم کرد.

او اظهار کرد: در این جلسه بر فضاسازی مناسب محیطی، در داخل و بیرون ادارات، تأکید شد و مقرر گردید میز خدمت ادارات با حال و هوای خادمین رضوی در صحن مطهر آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) برپا شود تا امکان پاسخگویی نزدیک به شهروندان فراهم شود.

ژاله‌نیا افزود: اداره میراث‌فرهنگی برنامه‌هایی شامل حضور فعال همکاران و جامعه هدف در مراسم دهه کرامت، برگزاری کارگاه‌های آموزشی صنایع‌دستی در رشته‌هایی مانند دوخت‌های سنتی، نقاشی روی سفال و سرامیک و حوله‌بافی در محل اداره و بازارچه حرم آستانه امامزاده جعفر(ع) را پیشنهاد داده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا تأکید کرد که مشارکت هنرمندان در نمایشگاه صنایع‌دستی، مشاغل خانگی و هنرهای تجسمی با همکاری دستگاه‌های فرهنگی شهرستان از جمله اقدامات مهم پیش‌بینی‌شده است و اجرای این برنامه‌ها نیازمند همراهی همه نهادهاست.

در این نشست مقرر شد ادارات برنامه‌های اختصاصی خود را برای دهه کرامت ارائه دهند تا مجموعه‌ای منسجم و جامع از برنامه‌ها در سطح شهرستان اجرا شود. این اقدامات با هدف گرامیداشت مقام حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) و ترویج سیره آن بزرگواران انجام می‌شود.

