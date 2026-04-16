اقامتگاه آسمان آبی فسا، تجلی زندگی عشایری در دامنه کوه آهوران

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی ۲۶ فروردینماه به همراه جمعی از معاونان و مسئولان اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس در بازدید از شهرستان فسا با حضور در اقامتگاه آسمان آبی فسا، از برنامه استراتژیک این ادارهکل برای ارتقای کیفی و توسعه کمی واحدهای اقامتی سنتی خبر داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با تأکید بر لزوم پیوند میان زیست سنتی عشایری و صنعت گردشگری اقامتگاههایی همچون آسمان آبی را نمونه موفقی از بازآفرینی هویت بومی دانست که میتواند الگوی توسعه گردشگری در پهنه شرق استان قرار گیرد.
او اظهار کرد: بومگردی تنها یک سرپناه برای اسکان نیست، بلکه یک رسانه فرهنگی برای انتقال تجربه زیست سنتی است. ما در فسا به دنبال تکثر بومگردیهای باکیفیت هستیم؛ به طوری که هدفگذاری ما افزایش تعداد این واحدها است، اما این توسعه باید با حفظ اصالت و استانداردهای رفاهی همراه باشد.
مریدی با اشاره به ظرفیتهای مشاهده شده در اقامتگاه آسمان آبی افزود: تلفیق فعالیتهایی نظیر برپایی سیاهچادر، پخت نان محلی و ترویج پوشش عشایری در این مجموعه، دقیقاً همان مسیری است که ما در تعریف گردشگری پایدار دنبال میکنیم. این اقامتگاه توانسته است با بهرهگیری از جاذبههای طبیعی منطقه و آیینهای سنتی، بستری ارزشمند برای جذب گردشگر فراهم کند که باید تقویت و حمایت شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس تأکید کرد: برای واحدهایی که بتوانند تجربه زیست عشایری و سنتی را به درستی به گردشگر منتقل کنند، بستههای حمایتی ویژهای در نظر گرفتهایم. تسهیل در صدور مجوزها، معرفی در پلتفرمهای ملی و کمک به تأمین زیرساختهای دسترسی، از جمله اقدامات ما برای ارتقای جایگاه بومگردیهای شهرستان فسا خواهد بود.
او تصریح کرد: وقتی گردشگر در اقامتگاهی مانند آسمان آبی، اسبسواری و زندگی در سیاه چادر را تجربه میکند، در واقع در حال مصرف یک کالای فرهنگی است؛ این همان نقطهای است که اقتصاد میراثفرهنگی به کمک اشتغالزایی روستایی میآید.
