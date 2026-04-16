قدردانی استاندار خراسان رضوی از بازپیرایی باغ آرامگاه عطار نیشابوری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، غلامحسین مظفری امروز پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۵ در بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی عطار نیشابوری اظهار کرد: اجرای عملیات بازپیرایی فضای سبز باغ آرامگاهی عطار نیشابوری قابل تحسین و چشمگیر است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: با اجرای طرح بازپیرایی و احیا فضای سبز، باغ عطار وضعیت مطلوبی پیدا کرده است.

مظفری تصریم کرد: عطار شخصیتی ویژه در حوزه عرفان داشته و سبک زندگی و زیست او متفاوت از دیگر عارفان و شاعران است.

او افزود: توجه به مجموعه آرامگاه عطار به دلیل جایگاه هویتی و تاریخی عطار در عرصه فرهنگ و تمدن نیشابور و ایران است.

هم‌چنین حسن گیاهی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور به تشریح اقدامات انجام شده طی یکسال گذشته در اماکن تاریخی و فرهنگی شهرستان پرداخت و گفت: با حمایت مدیران استانی و شهرستانی و نمایندگان مردم در مجلس توانستیم علاوه بر مرمت و احیا برخی از آثار تاریخی طی سه مرحله حدود ۳هزار مترمربع از فضای سبز آرامگاه عطار و کمال الملک و هزار متر مربع از باغ خیام را احیا و بازپیرایی کرده و اقدام لازم برای زیباسازی آنها انجام دهیم که ان‌شاءالله امسال نیز این روند ادامه خواهد داشت.

