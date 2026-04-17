به گزارش میراث آریا، سید محمد صادق رضویان گفت: با هدف هویتبخشی محیطی و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت، عملیات ساخت و نصب تابلوهای جدید اسامی کوچهها در روستای هدف گردشگری قلعهبالا انجام شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری وصنایع دستی شهرستان شاهرود افزود: این تابلوها که نام کوچهها بر روی آنها درج شده، با طرحهایی از پرنده زاغبور، گونهای آندمیک منطقه و یوزپلنگ آسیایی، دو گونه شاخص پارک ملی توران، طراحی شدهاند.
او بیان کرد: بهکارگیری نقش این دو گونه ارزشمند بر تابلوهای روستا نشاندهنده توجه و تعهد اهالی قلعهبالا نسبت به حفاظت از حیاتوحش و زیستبوم منطقه است.
رضویان اظهار کرد: روستا قلعهبالا که با عنوان «روستای دوستدار حیاتوحش» شناخته میشود، همواره با مشارکت فعال ساکنانش در تلاش برای پاسداشت طبیعت و گونههای منحصربهفرد پارک ملی توران است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری وصنایع دستی شهرستان شاهرود خاطر نشان کرد: اجرای این طرح، گامی دیگر در راستای ارتقای زیبایی بصری روستا و یادآوری اهمیت همزیستی مسالمتآمیز انسان و طبیعت به شمار میرود.
