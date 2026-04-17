به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی ۲۷ فروردین ماه در دیدار شهردار و شورای اسلامی شهر میمند اظهار کرد: پرونده ثبت ملی شیشه‌گری میمند که قرار بود پیش از دفاع مقدس ۱۲ روزه ابلاغ شود، به دلیل شرایط اضطراری کشور متوقف شده بود، اما حالا مقرر شد این رویداد بزرگ به عنوان هسته مرکزی برنامه‌های یک هفته‌ای روز میمند و جشنواره گل و گلاب در اردیبهشت‌ماه برگزار شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به تثبیت بازه زمانی ۸ تا ۱۸ اردیبهشت در تقویم ملی گردشگری، افزود: هدف ما این است که با همکاری مدیریت شهری و حمایت‌های پیش‌بینی شده، هفته گرامیداشت میمند و روز میمند امسال را پس از گذر از محدودیت‌ها، با شکوهی بسیار بیشتر از سال‌های گذشته و با تکیه بر اقتصاد صنایع‌دستی برگزار کنیم.

او در تشریح جزئیات توقف این پرونده افزود: دقیقا در روز شنبه‌ای که جنگ آغاز شد، مقدمات حضور ناظران برای ابلاغ لوح ثبت ملی فراهم شده بود که با وقوع حادثه، این برنامه لغو شد، اما امروز اراده ما بر این است که از دل این تهدیدها، فرصتی برای معرفی جهانی هنر شیشه‌گری و گلستان‌های میمند بسازیم.

مریدی بیان کرد: صرفِ حضور بازدیدکنندگان استانی در میمند، تأثیر بنیادینی بر سفره مردم و اقتصاد کلان منطقه ندارد بنابراین فعال‌سازی ظرفیت‌های بین‌المللی برای جذب ارز و رونق واقعی بازار صنایع‌دستی و گلاب میمند یک ضرورت است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با تاکید بر ضرورت تغییر مدل ماندگاری مسافر، گفت: برنامه‌ریزی ما نباید محدود به یک روز، روز میمند باشد. ما باید ظرفیتی ایجاد کنیم که گردشگر یک هفته در میمند بماند و از بخش‌های مختلف بازدید کند و پول خود را در تمامی صنف‌های محلی خرج کند. این تنها راه درگیر کردن کل زنجیره اقتصادی شهر با مقوله گردشگری است.

در ادامه فرهاد رضازاده شهردار میمند، در این دیدار، از آمادگی کامل مدیریت شهری برای میزبانی از آیین ابلاغ ثبت ملی شیشه‌گری خبر داد.

رضازاده با اشاره به اینکه تمامی تعهدات مالی و اجرایی مربوط به برگزاری این جشن از سوی شهرداری انجام شده است، تأکید کرد که این شهر منتظر ابلاغ نهایی و حضور مقامات برای رونمایی از این افتخار تاریخی است.

شهردار میمند با بیان اینکه هویت این شهر تنها به گل و گلاب محدود نمی‌شود، تصریح کرد: ثبت ملی میمند به عنوان شهر شیشه‌گری سنتی، زنجیره گردشگری ما را کامل می‌کند. ما در بحث صنایع‌دستی منطقه نیز برنامه‌های گسترده‌ای داشتیم که جنگ و شرایط اضطراری مانع اجرای آن‌ها شد، اما اکنون با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان، آماده بازگشت به ریل توسعه هستیم.

او خاطرنشان کرد که جشنواره اردیبهشت‌ماه امسال در کنار بحث گل و گلاب با موضوع «میمند؛ شهر ملی شیشه‌گری» برگزار خواهد شد و این رویداد زمینه‌ای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود.

بهنام صیادی‌منش رئیس شورای اسلامی شهر میمند نیز در این دیدار ضمن اشاره به پیگیری‌های مستمر پارلمان شهری برای احیای حقوق هنرمندان صنایع‌دستی، ابلاغ حکم شهر ملی شیشه‌گری را گامی مهم و اساسی در رونق اقتصاد گردشگی منطقه دانست.

صیادی‌منش تأکید کرد: شورای شهر هزینه‌های انجام شده برای این رویداد را نه یک هزینه صرف، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصادی و هویتی میمند می‌داند.

رئیس شورای شهر میمند در این جلسه با بازخوانی روند پرونده ثبت ملی که از سال گذشته آغاز شده بود، اظهار داشت: مجموعه شورای شهر و شهرداری با یک نگاه منسجم، تمامی زیرساخت‌های لازم برای میزبانی از مقامات کشوری و استانی را فراهم کرده بودند.

او در ادامه افزود: ثبت میمند به عنوان شهر ملی شیشه‌گری، تنها یک عنوان تشریفاتی نیست، بلکه ابزاری برای جذب بودجه‌های دولتی و تسهیلات برای هنرمندان ماست. پیشنهاد ما این است که اگر به دلیل شرایط فعلی، حضور مقامات کشوری مقدور نیست، با حضور استاندار محترم و مقامات استانی، این حق قانونی مردم میمند تثبیت شود.

در پایان این نشست، رئیس شورای شهر میمند ضمن قدردانی از دیدگاه‌های مثبت مدیرکل میراث فرهنگی فارس، ابراز امیدواری کرد که جشنواره اردیبهشت امسال، نقطه پایان انتظارها برای ملی شدن صنعت شیشه‌گری میمند باشد.

انتهای پیام/