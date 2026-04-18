به گزارش میراث آریا، محمدرضا حدادیان، اظهار کرد: ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان چهارباغ با هدف اجرای سیاستها و ابلاغیههای ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور و در راستای تحقق اهداف کلان دولت در حوزه مدیریت سفرهای نوروزی فعالیت خود را آغاز کرد. رویکرد ستاد از ابتدا برنامهمحور، هماهنگ و آیندهنگر بود تا بتواند ارائه خدمات به مسافران و مدیریت سفرها را با بالاترین کیفیت ممکن به انجام برساند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارباغ افزود: جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان در تاریخ پنجم اسفندماه برگزار شد و در این جلسه، سیاستهای کلان و الزامات اجرایی تبیین شد، تقسیم کار بین کمیتههای تخصصی انجام گرفت و شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاهها تعیین شد. همچنین بر آمادگی کامل تمامی دستگاهها در مواجهه با شرایط پیشبینینشده تأکید گردید و سازوکار گزارشدهی مستمر و نظارت عالیه بر عملکرد کمیتهها طراحی و ابلاغ شد تا هماهنگی و پاسخگویی در سطح ستاد تقویت شود.
حدادیان در تشریح اقدامات ستاد در بخش سازماندهی و تقویت حکمرانی میدانی گفت: در راستای ارتقای کارآمدی ساختار اجرایی، احکام رؤسای کمیتههای تخصصی صادر و شرح وظایف هر کمیته بهصورت دقیق و عملیاتی تبیین شد.
این مسئول با اشاره به نظارتهای میدانی گفت: گشتهای مشترک نظارتی با مشارکت دستگاههای ذیربط شامل اداره صمت، اتاق اصناف و شبکه بهداشت و درمان شهرستان در دو مرحله اجرا شد. با آغاز جنگ تحمیلی در تاریخ نهم اسفندماه، مأموریتهای نظارتی با رویکرد پیشگیرانه و کنترلی تقویت شد و پایش مستمر بازار برای جلوگیری از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمتها، نظارت بر تأمین، توزیع و عرضه اقلام اساسی، کنترل بهداشت عمومی در مراکز خدماتی، اقامتی و پذیرایی و ارزیابی سطح کیفیت خدمات ارائهشده به مسافران در دستور کار قرار گرفت.
او در ادامه با تأکید بر مدیریت یکپارچه شرایط بحرانی گفت: ستاد خدمات سفر با توجه به شرایط خاص کشور نقش فعال و محوری در مدیریت وضعیت ایفا کرد. هماهنگی عملیاتی بین دستگاههای اجرایی، انتظامی و امدادی برقرار شد و جلسات هماهنگی فوقالعاده در مواقع لزوم برگزار شد. علاوه بر آن، پایش مستمر وضعیت شهرستان در حوزههای خدماتی، امنیتی و اجتماعی انجام شد و تصمیمات فوری و مقتضی برای مواجهه با چالشهای احتمالی اتخاذ گردید.
این مسئول توضیح داد: یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت ستاد، مدیریت هوشمند اطلاعرسانی و افکار عمومی بود. اطلاعرسانی هدفمند در خصوص وضعیت خدمات، مراکز اقامتی و امکانات شهرستان انجام شد و تعامل مستمر با رسانههای محلی و فعالان فضای مجازی برقرار شد تا از انتشار اخبار غیرمعتبر و ایجاد فضای روانی منفی جلوگیری شود.
حدادیان همچنین به اقدامات فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: ستاد خدمات سفر در راستای تقویت سرمایه اجتماعی، حضور فعال در مراسم راهپیمایی شبانه در مزار شهدای گمنام شهرستان را با تأکید بر پیوند گردشگری با هویت فرهنگی و ارزشهای ملی انجام داد تا گردشگری با هویت فرهنگی و ارزشهای ملی در ذهن مسافران و شهروندان تقویت شود.
او در مورد نظام ارزیابی عملکرد افزود: ستاد اقدام به جمعآوری و تحلیل مستمر گزارش عملکرد کمیتهها نمود و تجربیات بهدست آمده را مستندسازی کرد تا بهعنوان الگوی مدیریتی در شرایط مشابه در اختیار سطوح استانی و ملی قرار گیرد. همچنین ابتکارات مدیریتی شامل تقویت نظارتهای تلفیقی (بهداشتی، صنفی و خدماتی)، افزایش هماهنگی بینبخشی فراتر از ساختارهای اداری و توجه همزمان به ابعاد خدماتی، فرهنگی و امنیت روانی جامعه اجرایی شد.
حدادیان در پایان با اشاره به چالشها گفت: با وجود تغییر ناگهانی شرایط کشور، محدودیت برخی منابع و افزایش حساسیتهای اجتماعی، مدیریت صحیح و پیشبینیگرانه ستاد مانع از بروز اختلال در خدماترسانی شد و خدمات به مسافران نوروزی بدون وقفه ادامه یافت. این اقدامات توانست ثبات در حوزههای خدماتی، نظارتی و اجتماعی را حفظ کند و الگوی موفقی برای مدیریت سفرهای نوروزی در شرایط بحران ارائه دهد.
