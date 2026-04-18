به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیداحمد برآبادی، در این پیام، میراث‌فرهنگی را گنجینه‌ای بی‌بدیل و حافظه زنده تمدن بشری خواند که ریشه‌های ما را به گذشته پیوند می‌زند و چراغ راه آینده خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به شعار امسال ایکوموس (شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها) مبنی بر «میراث زنده و واکنش اضطراری»، خواستار اقدام هوشمندانه و قاطع در برابر هرگونه تهدید علیه این یادگارهای کهن شد.

او با ابراز تأسف از آسیب دیدن بناها و محوطه تاریخی در پی حملات اخیر، این وقایع را «گواهی تلخ و روشنی» بر این نکته دانست که تخریب میراث، نه تنها یک فقدان فرهنگی، بلکه پاک کردن بخشی از حافظه مشترک انسانی است.

برآبادی با تأکید بر مسئولیت سنگین‌تر جمهوری اسلامی ایران در قبال حفاظت از امانت‌های ارزشمند تاریخی، شرایط پرتنش منطقه‌ای را لزوم اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و واکنش اضطراری در حفاظت از میراثمان دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در ادامه، تعهد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی را به حفاظت، مرمت و معرفی آثار ارزشمند استان اعلام کرد و این میراث را متعلق به نسل‌های حاضر و آینده دانست.

او صیانت از آن را وظیفه‌ای ملی، انسانی و جهانی برشمرد که تحقق آن جز با هم‌افزایی، همدلی و مشارکت فعال تمامی دغدغه‌مندان فرهنگ و تمدن ایران عزیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

در پایان این پیام، برآبادی، عموم هموطنان، به‌ویژه جوانان و نسل آینده‌ساز را به توجه عمیق‌تر به این گنجینه‌های بی‌همتا فرا خواند تا با همراهی و همیاری، میراث‌مان را از تهدیدهای احتمالی دشمنان مصون داریم و میراثی غنی را به آیندگان منتقل کنیم.

