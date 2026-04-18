به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جوروند، ۱۸ آوریل، روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی را فرصتی ارزشمند برای یادآوری اهمیت صیانت از میراث‌فرهنگی به‌عنوان حافظه زنده ملت‌ها دانست و با اشاره به پیشینه کهن خوزستان و برخورداری این استان از مجموعه‌ای کم‌نظیر از بناها، محوطه‌های تاریخی و آثار تمدنی، گفت: این میراث گران‌بها، بخش مهمی از هویت فرهنگی ایران را تشکیل می‌دهند و هر اثر تاریخی از محوطه‌های باستانی و شهرهای تاریخی تا بناهای ارزشمند دوره‌های مختلف، روایتی روشن از غنای تمدنی این سرزمین هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با بیان این‌که امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت حفاظت از این میراث احساس می‌شود، افزود: تجربه تلخ جنگ رمضان نشان داد که آثار تاریخی فقط مجموعه‌ای از سنگ و خشت نیستند، بلکه نمادی از هویت، پایداری و استقامت یک ملت‌اند. تهدیدهایی که در سال‌های اخیر متوجه زیرساخت‌ها و بناهای فرهنگی شده، بار دیگر اهمیت هم‌افزایی برای پاسداشت میراث‌فرهنگی را یادآوری می‌کند.

او، حفاظت از میراث‌فرهنگی را مسئولیتی ملی و همگانی دانست و خاطرنشان کرد که این وظیفه فقط بر دوش یک نهاد نیست و نیازمند مشارکت پژوهشگران، متخصصان، فعالان فرهنگی و مردم است.

جوروند همچنین تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با همراهی کارشناسان و دوستداران میراث‌فرهنگی، مسیر حفاظت، مرمت و معرفی هرچه بهتر آثار تاریخی استان را با جدیت دنبال می‌کند.

او با گرامی‌داشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، از همه علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالان این حوزه دعوت کرد تا با همدلی و همکاری، در حفظ و پاسداری از این سرمایه‌های ماندگار برای نسل‌های آینده سهیم باشند.

