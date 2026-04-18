به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ملک‌محمد قربان‌پور روز پنجشنبه ۲۷ فروردین‌ماه جاری در نخستین نشست گروه کاری میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال‌ و بختیاری با محوریت بررسی روند اعطای تسهیلات به طرح‌های گردشگری گفت: هدف از تشکیل این گروه کاری، برنامه‌ریزی منطبق با اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، فراهم‌سازی بسترهای مشارکت بخش غیردولتی، ارتقای هماهنگی بین‌بخشی، تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت‌های مردمی در حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت‌های بالای این استان در حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: این سازوکار جدید به هم‌افزایی نهادی، تسریع روند اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت بخش خصوصی منجر می‌شود.

قربان‌پور تصریح کرد: در این نشست همچنین گزارش‌هایی در خصوص پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به طرح‌های گردشگری و نحوه ثبت‌نام متقاضیان ارائه شد.

او یادآور شد: عملکرد بانک‌های عامل چهارمحال و بختیاری در حوزه پذیرش و پرداخت تسهیلات مورد نیاز در حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بررسی می‌شود.

