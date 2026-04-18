به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی شهر کیاسر شهرستان ساری با حضور عالیه زمانی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، گفت: روند احداث موزه روستایی در این منطقه در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به ظرفیت خوب سایت موزه وستمین در این منطقه به فرصت‌های بکر کیاسر به ویژه خانه‌های قدیمی سادات محله، و دیگر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی برای توسعه گردشگری، اشاره کرد.

او با بیان اینکه موزه روستایی می‌تواند به بهترین شکلی سبک زندگی مردم مازندران رابه نمایش بگذارد و نسل جدید را با فرهنگ و تاریخ روستایی آشنا کند، تصریح کرد: بازدید از خانه‌های سنتی، ابزار کشاورزی، صنایع‌دستی و حتی وسایل روزمره‌ی قدیمی و تجربه نوستالژیک در سفر از علایق گردشگران است که باید در برنامه‌ریزی سفر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

ایزدی با اشاره به همکاری و دغدغه نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی در خصوص استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری یادآور شد: مناطقی همچون کیاسر که از جاذبه‌های متنوعی برخوردار است می‌تواند برای سرمایه‌گذاران در این حوزه قابل توجه باشد.

