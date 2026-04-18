اسماعیل خاکسار شهمیرزادی، پژوهشگر و دکترای گردشگری و هتلداری در یادداشتی نوشت: سفر، تنها جابجایی فیزیکی از مکانی به مکانی دیگر نیست؛ بلکه سفری است به درون، سفری برای یافتن.
آرامش، تجدید قوا و تقویت روحیهای که برای مواجهه با چالشهای پیش رو در آغاز سال جدید، نیازمند آن هستیم.
در روزگاری که جهان با سرعت سرسامآوری در حال تغییر است و گاه فشارهای روانی ناشی از اخبار منطقهای و چالشهای پیش روی صنعت گردشگری ایران، حس ناامنی و اضطراب را در دل مسافران میپروراند، یافتن مقصدی امن، آرام و اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در این میان، اقامتگاههای بوم گردی به عنوان نگینهای درخشان و نوظهور در پهنه گردشگری کشور، نقشی کلیدی در ارائه تجربهای متفاوت و آرامش بخش ایفا میکنند.
اقامتگاههای بومگردی، بیش از آنکه مکانی برای اقامت صرف باشند، پنجرهای به سوی سبک زندگی، فرهنگ غنی و مهمان نوازی اصیل ایرانی هستند. این اقامتگاهها که عموماً توسط افراد محلی، خانوادهها و در مقیاس کوچک اداره میشوند، ماهیتی بومی و خانوادگی دارند. این ویژگی، خود اولین و مهمترین عامل در کاهش استرس سفر است. تصور کنید در محیطی قرار گرفتهاید که با عشق و علاقه توسط ساکنانش اداره میشود، جایی که شما را نه به عنوان یک مشتری، بلکه به عنوان میهمانی گرامی مورد استقبال قرار میدهند. این حس تعلق و صمیمیت، ناخواسته تنشهای سفر را از بین میبرد وجای آن را با آرامشی دلنشین پر میکند.
مزیت امنیتی و روانی اقامتگاههای بوم گردی، به دلیل قرارگیری آنها در دل روستاها، طبیعت بکر و حاشیه شهرها، قابل انکار نیست. این مکانها دور از هیاهو و شلوغی کلان شهرها، فضایی را برای تنفس و تجربه آرامش فراهم میآورند. پاکیزگی هوا، سکوت دلنشین طبیعت و دوری از ازدحام، همگی عواملی هستند که به سلامت روان و کاهش استرس مسافران کمک شایانی میکنند. برای خانوادهها، به ویژه با کودکان، این محیطها فضایی امن و سالم برای تجربه طبیعت و یادگیری مهارتهای زندگی فراهم میآورند. علاوه بر جنبههای روانی و امنیتی، اقامتگاههای بوم گردی از منظر اقتصادی نیز گزینهای بسیار جذاب و مقرون به صرفه به شمار میروند.
در مقایسه با هتلها و اقامتگاههای سنتی شهری، هزینههای اقامت در این مکانها به طور چشمگیری کمتر است. این کاهش هزینه، امکان سفر را برای طیف وسیعتری از جامعه فراهم میآورد و به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، گامی مهم در جهت توسعه گردشگری داخلی محسوب میشود.
بسیاری از این اقامتگاهها همچنین تجربههای غذایی محلی و ارگانیک را با قیمتی مناسب ارائه میدهند که خود به جذابیت سفر میافزاید.
ضرورت معرفی گستردهتر و استفاده از فناوریهای نوین علی رغم تمام مزایای بیشمار اقامتگاههای بوم گردی، یکی از چالشهای اساسی پیش روی این کسب و کارهای کوچک و دوست داشتنی، عدم معرفی گسترده و شناخت ناکافی آنها توسط عموم جامعه است. بسیاری از مسافران هنوز از وجود و گستردگی این ظرفیتهای اقامتی بیاطلاع هستند. در عصر ارتباطات و دیجیتال، استفاده از ابزارها و بسترهای نوین، میتواند راهگشای این مشکل باشد.
شبکههای اجتماعی داخلی مانند بله و ایتا ظرفیت بالایی برای معرفی و بازاریابی اقامتگاههای بومگردی دارند. ایجاد صفحات اختصاصی، اشتراکگذاری تصاویر و ویدئوهای جذاب از محیط، امکانات و تجربههای منحصر به فرد هر اقامتگاه، و همچنین انتشار نظرات و تجربیات مسافران، میتواند به جذب مخاطبان جدید کمک کند.
استفاده از قابلیت پیام نزدیک محل (location-based messaging) در این شبکهها، به مسافران در هنگام عبور از مناطق مختلف، امکان یافتن نزدیکترین اقامتگاه بوم گردی را میدهد و این امر میتواند به صورت ناگهانی، تصمیمی برای اقامت و تجربه این سبک نوین گردشگری را در ذهن آنها شکل دهد. همچنین، حضور فعال و هدفمند در نقشههای داخلی کشور، که امروزه ابزار اصلی بسیاری از افراد برای مسیریابی و یافتن اماکن هستند، امری حیاتی است. ثبت دقیق اطلاعات هر اقامتگاه، همراه با عکسهای با کیفیت و دستهبندی مناسب، دسترسی مسافران را به این ظرفیتها تسهیل میبخشد. ایجاد پلتفرمهای متمرکز و جامع برای معرفی اقامتگاههای بومگردی، با امکان جستجو بر اساس موقعیت مکانی، نوع خدمات و قیمت، میتواند گام مؤثری در جهت توسعه این صنعت ایفا کند.
نقش بوم گردی در توسعه پایدار و حفظ میراث فرهنگی فراتر از منافع اقتصادی و رفاهی برای مسافران، اقامتگاههای بومگردی نقش بسزایی در توسعه پایدار و حفظ هویت فرهنگی مناطق ایفا میکنند. این کسب و کارها با ایجاد اشتغال برای افراد محلی، به ویژه جوانان و بانوان، از مهاجرت نیروی کار به شهرها جلوگیری کرده و به رونق اقتصادی جوامع روستایی کمک میکنند.
همچنین، بوم گردیها به عنوان سفیران فرهنگ و سنتهای بومی عمل میکنند. اقامت در این مکانها، فرصتی برای آشنایی مسافران با معماری سنتی، صنایع دستی، آداب و رسوم، و غذاهای محلی هر منطقه فراهم میآورد. این تبادل فرهنگی، نه تنها به حفظ و احیای میراث فرهنگی کمک میکند، بلکه درک متقابل و احترام به تنوع فرهنگی را نیز در جامعه ترویج میدهد.
حفاظت از طبیعت و محیط زیست نیز یکی دیگر از اولویتهای اقامتگاههای بومگردی است. این اقامتگاهها با تکیه بر اصول گردشگری پایدار، تلاش میکنند تا کمترین اثر مخرب را بر محیط زیست داشته باشند و زیباییهای طبیعی را برای نسلهای آینده حفظ کنند.
در پایان، با نگاهی به پیش رو و آغاز سالی نو، میتوان با اطمینان گفت که اقامتگاههای بومگردی، نویدبخش آیندهای روشن برای صنعت گردشگری داخلی ایران هستند. این اقامتگاهها با ارائه تجربهای اصیل، امن، آرامش بخش و اقتصادی، پاسخی شایسته به نیازهای امروز جامعه برای سفری پربار و روح نوازند. با حمایت مسئولان، معرفی گستردهتر از طریق بسترهای نوین و تلاش مستمر فعالان این حوزه، شاهد رونق بیش از پیش این کسب و کارهای بومی و ارتقای جایگاه گردشگری پایدار در کشور خواهیم بود.
