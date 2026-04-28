آغاز فصل برداشت گل گاوزبان در قلعه بالا

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید محمد صادق رضویان گفت: با فرارسیدن فصل بهار و بهویژه در ماه اردیبهشت، مزارع گیاهان دارویی روستای قلعه بالا، این نگین کویری در مسیر ثبت جهانی، شاهد آغاز برداشت گلهای گاوزبان است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: این گیاه دارویی ارزشمند که طی سالهای اخیر کشت آن با استقبال و پشتکار اهالی روستا روبرو شده، امروزه به بخشی جداییناپذیر از هویت اقتصادی و فرهنگی قلعه بالا تبدیل شده است.
او با اشاره به اهمیت این محصول اظهار کرد: رونق کشت گیاهان دارویی در قلعه بالا، از جمله گل گاوزبان، نتیجهی اقلیم منحصربهفرد، خاک حاصلخیز و تجربه دیرینه اهالی این منطقه است.
رضویان تصریح کرد: کیفیت بالای محصولات برداشتشده، توجه گردشگران و علاقهمندان به طبیعت و سلامت را به خود جلب کرده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: روستای قلعه بالا که با جدیت در مسیر ثبت جهانی گام برمیدارد، تلاش میکند تا الگویی موفق از توسعه گردشگری پایدار را به نمایش بگذارد، توسعهای که در آن، حفظ میراث غنی طبیعی و فرهنگی، مشارکت فعال جامعه محلی و بهرهبرداری خردمندانه از منابع، اولویت اصلی است.
او گفت: برداشت گل گاوزبان، نمونهای بارز از این رویکرد است که هم منفعت اقتصادی برای خانوارها به همراه دارد و هم جذابیتهای روستا را برای گردشگران فزونی میبخشد.
رضویان با تأکید بر اینکه این رویداد بهاری فرصتی مغتنم برای گردشگران است تا ضمن آشنایی با روشهای سنتی و بومی برداشت گیاهان دارویی، طعم اصیل محصولات ارگانیک و طبیعی قلعه بالا را تجربه کنند، اظهار کرد: گلهای گاوزبان پس از برداشت و فرآوری سنتی، در قالب محصولات دارویی و دمنوشهای مرغوب عرضه میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: روستای قلعه بالا با پیوند هوشمندانه کشاورزی سنتی، حفاظت از محیطزیست و توسعه گردشگری، گامی استوار در مسیر تبدیلشدن به مقصدی جهانی و الگویی برجسته از توسعه پایدار برداشته است و این موفقیتها نشان از ظرفیت عظیم این روستا در جذب سرمایههای فرهنگی و اقتصادی دارد.
