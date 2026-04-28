به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک در نشست با آیت الله محقق داماد در روز دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ که با حضور معاونان اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان برگزار شد، به تشریح جاذبه های تاریخی و طبیعی، تنوع زیست محیطی، اقلیم منحصر به فرد و فرصت های گردشگری استان سمنان پرداخت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در این نشست اظهار کرد: بیش از ۴۵۰۰ هنرمند در ۵۲ رشته صنایع‌دستی در استان سمنان مشغول به فعالیتند و برنامه‌های حمایتی متنوعی برای این هنرمندان در نظر گرفته شده است.

آیت‌الله محقق داماد، پس از استماع گزارش‌ها، بر اهمیت معرفی شخصیت‌ها، عارفان و مشاهیر استان در سطح ملی تأکید ورزید و برگزاری همایش‌هایی برای این منظور را ضروری دانست.

استاد دانشکده حقوق و رئیس مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم همچنین نقش مؤثر گردشگری را در حمایت از اقتصاد استان برجسته شمرد و بر اهمیت هنر و مهارت فردی در تأمین اقتصاد جامعه، به‌ویژه در حوزه صنایع دستی، تأکید کرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صنایع‌دستی و هنرهای بومی استان، تأکید کرد: هنرمندان باید ارزش و ظرفیت هنر خود را بدانند، چرا که در جامعه امروز هنر و مهارت می‌تواند پایه‌گذار اقتصاد پایدار برای افراد باشد.

آیت‌الله محقق داماد با اشاره به زیبایی‌ها و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان از جمله کویر، جنگل، قلعه‌ها، کاروانسراها و هنرهای بومی همچون سوزن‌دوزی و حوله بافی، ابراز علاقه‌مندی خود را برای بازدید از این جاذبه‌ها اعلام و بر حمایت از اقشار فعال در این حوزه‌ها تأکید کرد.

رئیس مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم در پایان بر لزوم توسعه و ترویج صنایع‌دستی به‌ویژه در میان بانوان هنرمند استان تأکید کرد و گفت: این رشته‌ها می‌تواند نقش مؤثری در حفظ فرهنگ و ایجاد فرصت‌های اقتصادی داشته باشد.

